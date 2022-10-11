Есть ли пострадавшие – неизвестно. Об этом сообщили в КМЭС.

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От обстрела пострадало здание Консультативной миссии ЕС

Как рассказали в миссии, после российских ракетных и беспилотных обстрелов центра Киева главный штаб Консультативной миссии Европейского Союза получил определенные повреждения. Сообщений о пострадавших среди участников миссии пока нет.

В КМЕС не рассказали детали о нанесенных повреждениях, ссылаясь на соображения безопасности.

Кстати, миссия КМЕС расположена на Владимирском спуске недалеко от пешеходного стеклянного моста, возле которого упала российская ракета 10 октября.

Посольства стран ЕС и США в Киеве работают в штатном режиме

Известно, что дипломатические учреждения не собираются эвакуироваться из Киева в связи с утренними ракетными обстрелами.

В частности, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что с персоналом учреждения "все хорошо".

Ракетные удары по Киеву: что известно

Россияне утром 10 октября нанесли массовый удар по городам Украины, в частности по Киеву.

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Шевченковском и Соломенском районах.

В результате ракетного удара по Киеву есть раненные и погибшие.

Во время обстрела Киева оккупанты попали в парк Шевченко. Российская ракета приземлилась прямо в детскую площадку.

Также после обстрела устоял стеклянный мост у арки Дружбы народов.

К слову, в украинской разведке сообщили, что ракетные удары по Киеву и инфраструктуре россияне планировали еще с начала октября.

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