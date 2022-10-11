Среди поврежденных российскими ракетами заведений столицы – Научная библиотека имени М. Максимовича КНУ Тараса Шевченко. Директор библиотеки Олег Сербин рассказал, насколько серьезны разрушения.

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Какие разрушения понесла библиотека Максимовича

Ущерб научной библиотеки имени Максима Максимовича, по словам ее директора, трудно подсчитать. В основном в здании повреждены окна, двери и стены. Книги при этом уцелели, ведь стекло летело между рядами.

Площадь впечатления от волны была такой, что окна кое-где осталась цели,
– заметил Олег Сербин.

Он также подчеркнул, что в момент взрыва в библиотеке находилась часть коллектива и директор. Все живы и невредимы.

Сколько денег нужно на восстановление заведения

Олег Сербин рассказал, что для восстановления библиотеки нужны значительные средства. К нему уже обратились многие волонтеры и благотворители. Они предлагали помощь. Однако информацию о том, как можно помочь, обнародуют со временем.

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Ракетный обстрел Киева: коротко

  • Российские военные утром 10 октября нанесли массовый удар по городам Украины, в частности Киеву. Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Шевченковском и Соломенском районах.
  • В ГСЧС сообщили, что в результате утреннего ракетного удара по Киеву травмированы и погибли . Пока известно о 5 погибших и 51 пострадавшем. Госпитализирован 41 человек.
  • Во время обстрела Киева оккупанты попали в парк Шевченко. Российская ракета приземлилась прямо в детскую площадку . Кроме того, после обстрела Киева устоял стеклянный мост у арки Дружбы народов.
  • В Киеве и области будут временно отключать свет из-за утренних ракетных ударов со стороны российских военных. Враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры столицы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
  • По данным украинской разведки, ракетные удары по Киеву и инфраструктуре россияне планировали с начала октября.
  • Российские ракеты, в частности, повредили сооружения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сообщил ректор Владимир Бугров в фейсбуке. Университет перевели на дистанционку.
  • Испытал повреждения и институт филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
  • Как сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко, разрушения получили также филармония, музеи Ханенко и Шевченко. Из-за ракетного удара сильно повреждены и штаб-квартира Министерства образования и науки Украины и Киевский городской дом учителя.
  • В Киеве, кстати, внедряют графики почасовых отключений электроэнергии.