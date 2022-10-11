Серед пошкоджених російськими ракетами закладів столиці – і Наукова бібліотека імені М. Максимовича КНУ Тараса Шевченка. Директор бібліотеки Олег Сербін розповів, наскільки серйозними є руйнування.

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Яких руйнувань зазнала бібліотека Максимовича

Збитки Наукової бібліотеки імені Максима Максимовича, за словами її директора, важко підрахувати. В основному у будівлі пошкоджені вікна, двері та стіни. Книги при цьому вціліли, адже скло летіло поміж рядами.

Площа враження від хвилі була такою, що вікна де-не-де залишилася цілі,
– зауважив Олег Сербін.

Він також наголосив, що на момент вибуху в бібліотеці перебувала частина колективу та директор. Усі живі та неушкоджені.

Скільки грошей потрібно на відновлення закладу

Олег Сербін розповів, що на відновлення бібліотеки потрібні значні кошти. До нього уже звернулося багато волонтерів і благодійників. Вони пропонували допомогу. Однак інформацію про те, як можна допомогти, оприлюднять згодом.

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Ракетний обстріл Києва: коротко

  • Російські військові зранку 10 жовтня завдали масового удару по містах України, зокрема Києву. Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи в Шевченківському та Солом'янському районах.
  • У ДСНС повідомили, що внаслідок ранкового ракетного удару по Києву є травмовані та загиблі. Наразі відомо про 5 загиблих і 51 постраждалого. Госпіталізовано 41 людину.
  • Під час обстрілу Києва окупанти поцілили в парк Шевченка. Російська ракета приземлилася прямо у дитячий майданчик. Крім того, після обстрілу Києва встояв скляний міст біля арки Дружби народів.
  • У Києві та області тимчасово відключатимуть світло через ранкові ракетні удари з боку російських військових. Ворог завдав ударів по об'єктах критичної інфраструктури столиці, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
  • За даними української розвідки, ракетні удари по Києву та інфраструктурі росіяни планували ще з початку жовтня.
  • Російські ракети зокрема пошкодили споруди Київського національного університету імені Тараса Шевченка, повідомив ректор Володимир Бугров у фейсбуці. Університет перевели на дистанційку.
  • Зазнав пошкоджень й інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • Як повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко, руйнувань зазнали також філармонія, музеї Ханенків та Шевченка. Через ракетний удар сильно пошкоджені й штаб-квартира Міністерства освіти і науки України та Київський міський будинок учителя.
  • У Києві, до слова, впроваджують графіки погодинних відключень електроенергії.