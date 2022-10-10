Онлайн вчитимуться також діти, студенти на Київщині та Хмельниччині. У садочках виховання дошкільнят відбуватиметься теж онлайн.
Читайте Усі школи України мають перейти на дистанційне навчання, – Міносвіти
Як вчитимуться діти та студенти на Київщині
Навчальні заклади Київщини з 10 до 14 жовтня працюватимуть дистанційно, повідомляє пресслужба КМДА. Так, онлайн вчитимуться учні майже 650 шкіл та вихованці понад 600 садочків.
Коледжі та училища з 11 жовтня до кінця тижня також працюватимуть на дистанційці.
Як працюватимуть школи та садочки на Хмельниччині
Садочки, школи, училища та виші Хмельниччини від 10 жовтня працюватимуть дистанційно. Онлайн-навчання триватиме до 14 жовтня включно, інформує Суспільне з посиланням на директорку Департаменту освіти та науки Хмельницької ОДА Дарію Басюк.
Важливо У Києві та області на 2 години відключать світло через удари Росії
Що кажуть у Міносвіти
Очільник МОН Сергій Шкарлет звернувся до начальників ОВА та керівників закладів освіти. Міністр закликав їх перевести заклади освіти на дистанційне навчання до 14 жовтня.
Як зараз триває навчання в українських школах
- Через загрозу ракетних ударів в усіх школах Рівного скасували навчання. Ті діти, які прийшли до закладів раніше, поки перебувають в укриттях, але батьки зможуть їх забрати, повідомили в управлінні освіти міста.
- У школах Волині через небезпеку ракетного обстрілу 10 жовтня скасували офлайн-навчання, повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
- Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що більшість шкіл області сьогодні не розпочинали навчання через повітряну тривогу. Рішення про поновлення навчання у школах Буковини ухвалюватимуть в залежності від ситуації.
- Як повідомив мер Тернополя Сергій Надал, сьогодні школи у місті працюватимуть дистанційно. Вчителі за можливості проведуть урок онлайн або дадуть завдання для самостійного опрацювання.
- Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що львівських школярів поки перевели на дистанційне навчання.
- 10 жовтня навчання у школах Львова буде дистанційним. Усім організували перекус. Забрати дітей зі шкіл батьки можуть лише після відбою. Водночас усіх мешканців міста за потреби впускають в укриття. Наразі у деяких школах працює резервне освітлення.
- Школи в Одеській області працюватимуть дистанційно до 14 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.
- У Полтавській області заклади освіти мають працювати дистанційно, повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Дистанційне навчання у садочках, школах та вишах триватиме до 16 жовтня.
- У Чернігові з 11 жовтня на декілька днів школи та дитсадки переведуть на дистанційку, повідомив мер міста Владислав Атрошенко.
- В Умані 10 жовтня також скасували навчання у школах, повідомила пресслужба міськради. Батьків та дітей просять перебувати в укриттях.
- Черкаські школярі також переходять на дистанційне навчання. Воно триватиме із 10 до 15 жовтня, повідомила у коментарі Суспільному заступниця мера Черкас Анастасія Чубіна. За її словами, 10 жовтня школярі вчитимуться з дому.
- В Івано-Франківську заклади освіти також працюватимуть онлайн, повідомили у департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Садки до кінця тижня не працюватимуть. Школи та гуртки – на дистанційному навчанні.
- Школи Закарпатської області до 14 жовтня переходять на дистанційку, повідомили на сторінці Закарпатської ОВА у фейсбуці.
- На Тернопільщині 10 жовтня навчання у більшості шкіл не почалось, повідомив начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш. Рішення щодо відновлення очного навчання в області ухвалюватимуть відповідно до ситуації.
- У школах Олександрійської та Кропивницької громад на Кіровоградщині діти вчитимуться дистанційно п'ять днів, інформує Суспільне.
- Усі навчальні заклади Сумщини також перевели на дистанційку до 16 жовтня, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Варте уваги – звернення Зеленського через масовану атаку: дивіться відео