Онлайн вчитимуться також діти, студенти на Київщині та Хмельниччині. У садочках виховання дошкільнят відбуватиметься теж онлайн.

Читайте Усі школи України мають перейти на дистанційне навчання, – Міносвіти

Як вчитимуться діти та студенти на Київщині

Навчальні заклади Київщини з 10 до 14 жовтня працюватимуть дистанційно, повідомляє пресслужба КМДА. Так, онлайн вчитимуться учні майже 650 шкіл та вихованці понад 600 садочків.

Коледжі та училища з 11 жовтня до кінця тижня також працюватимуть на дистанційці.

Зверніть увагу! Університет Шевченка у Києві зазнав пошкоджень, тож студенти навчатимуться дистанційно

Як працюватимуть школи та садочки на Хмельниччині

Садочки, школи, училища та виші Хмельниччини від 10 жовтня працюватимуть дистанційно. Онлайн-навчання триватиме до 14 жовтня включно, інформує Суспільне з посиланням на директорку Департаменту освіти та науки Хмельницької ОДА Дарію Басюк.

Важливо У Києві та області на 2 години відключать світло через удари Росії

Що кажуть у Міносвіти

Очільник МОН Сергій Шкарлет звернувся до начальників ОВА та керівників закладів освіти. Міністр закликав їх перевести заклади освіти на дистанційне навчання до 14 жовтня.

Як зараз триває навчання в українських школах

Через загрозу ракетних ударів в усіх школах Рівного скасували навчання. Ті діти, які прийшли до закладів раніше, поки перебувають в укриттях, але батьки зможуть їх забрати, повідомили в управлінні освіти міста.

скасували навчання. Ті діти, які прийшли до закладів раніше, поки перебувають в укриттях, але батьки зможуть їх забрати, повідомили в управлінні освіти міста. У школах Волині через небезпеку ракетного обстрілу 10 жовтня скасували офлайн-навчання, повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

через небезпеку ракетного обстрілу 10 жовтня скасували офлайн-навчання, повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що більшість шкіл області сьогодні не розпочинали навчання через повітряну тривогу. Рішення про поновлення навчання у школах Буковини ухвалюватимуть в залежності від ситуації.

ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що більшість шкіл області сьогодні не розпочинали навчання через повітряну тривогу. Рішення про поновлення навчання у школах Буковини ухвалюватимуть в залежності від ситуації. Як повідомив мер Тернополя Сергій Надал, сьогодні школи у місті працюватимуть дистанційно. Вчителі за можливості проведуть урок онлайн або дадуть завдання для самостійного опрацювання.

Сергій Надал, сьогодні школи у місті працюватимуть дистанційно. Вчителі за можливості проведуть урок онлайн або дадуть завдання для самостійного опрацювання. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що львівських школярів поки перевели на дистанційне навчання.

Андрій Садовий повідомив, що львівських школярів поки перевели на дистанційне навчання. 10 жовтня навчання у школах Львова буде дистанційним. Усім організували перекус. Забрати дітей зі шкіл батьки можуть лише після відбою. Водночас усіх мешканців міста за потреби впускають в укриття. Наразі у деяких школах працює резервне освітлення.

Школи в Одеській області працюватимуть дистанційно до 14 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

працюватимуть дистанційно до 14 жовтня, повідомили в Одеській міській раді. У Полтавській області заклади освіти мають працювати дистанційно, повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Дистанційне навчання у садочках, школах та вишах триватиме до 16 жовтня.

заклади освіти мають працювати дистанційно, повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Дистанційне навчання у садочках, школах та вишах триватиме до 16 жовтня. У Чернігові з 11 жовтня на декілька днів школи та дитсадки переведуть на дистанційку, повідомив мер міста Владислав Атрошенко.

В Умані 10 жовтня також скасували навчання у школах, повідомила пресслужба міськради. Батьків та дітей просять перебувати в укриттях.

10 жовтня також скасували навчання у школах, повідомила пресслужба міськради. Батьків та дітей просять перебувати в укриттях. Черкаські школярі також переходять на дистанційне навчання. Воно триватиме із 10 до 15 жовтня, повідомила у коментарі Суспільному заступниця мера Черкас Анастасія Чубіна. За її словами, 10 жовтня школярі вчитимуться з дому.

також переходять на дистанційне навчання. Воно триватиме із 10 до 15 жовтня, повідомила у коментарі Суспільному заступниця мера Черкас Анастасія Чубіна. За її словами, 10 жовтня школярі вчитимуться з дому. В Івано-Франківську заклади освіти також працюватимуть онлайн, повідомили у департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Садки до кінця тижня не працюватимуть. Школи та гуртки – на дистанційному навчанні.

заклади освіти також працюватимуть онлайн, повідомили у департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Садки до кінця тижня не працюватимуть. Школи та гуртки – на дистанційному навчанні. Школи Закарпатської області до 14 жовтня переходять на дистанційку, повідомили на сторінці Закарпатської ОВА у фейсбуці.

до 14 жовтня переходять на дистанційку, повідомили на сторінці Закарпатської ОВА у фейсбуці. На Тернопільщині 10 жовтня навчання у більшості шкіл не почалось, повідомив начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш. Рішення щодо відновлення очного навчання в області ухвалюватимуть відповідно до ситуації.

10 жовтня навчання у більшості шкіл не почалось, повідомив начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш. Рішення щодо відновлення очного навчання в області ухвалюватимуть відповідно до ситуації. У школах Олександрійської та Кропивницької громад на Кіровоградщині діти вчитимуться дистанційно п'ять днів, інформує Суспільне.

на Кіровоградщині діти вчитимуться дистанційно п'ять днів, інформує Суспільне. Усі навчальні заклади Сумщини також перевели на дистанційку до 16 жовтня, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Варте уваги – звернення Зеленського через масовану атаку: дивіться відео