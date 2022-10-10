Онлайн будут учиться также дети, студенты Киевской и Хмельницкой областей. В садах воспитание дошкольников будет происходить тоже онлайн.
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Как будут учиться дети и студенты в Киевской области
Учебные заведения Киевской области с 10 по 14 октября будут работать дистанционно, сообщает пресс-служба КГГА. Так, онлайн будут учиться учащиеся почти 650 школ и воспитанники более 600 садиков.
Колледжи и училища с 11 октября до конца недели будут также работать на дистанционке.
Как будут работать школы и садики в Хмельницкой области
Садочки, школы, училища и вузы Хмельницкой области с 10 октября будут работать дистанционно. Онлайн-обучение продлится до 14 октября включительно, сообщает Суспільне со ссылкой на директора Департамента образования и науки Хмельницкой ОГА Дарью Басюк.
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Что говорят в Минобразования
Глава МОН Сергей Шкарлет обратился к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений. Министр призвал их перевести учебные заведения на дистанционное обучение до 14 октября.
Как сейчас идет обучение в украинских школах
- Из-за угрозы ракетных ударов во всех школах Ровно отменили обучение. Те дети, которые пришли в учреждения раньше, пока находятся в укрытиях, но родители смогут их забрать, сообщили в управлении образования города.
- В школах Волыни из-за опасности ракетных обстрелов 10 октября отменили офлайн-обучение, сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.
- Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что большинство школ области сегодня не начинали обучение из-за воздушной тревоги. Решения о возобновлении обучения в школах Буковины будут приниматься в зависимости от ситуации.
- Как сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, сегодня школы в городе будут работать дистанционно. Учителя по возможности проведут урок онлайн или дадут задание для самостоятельной проработки.
- Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что львовских школьников пока перевели на дистанционное обучение.
- 10 октября обучение в школах Львова будет дистанционным. Всем организовали перекус. Забрать детей из школ родители могут только после отбоя. В то же время всех жителей города при необходимости впускают в укрытие. В некоторых школах работает резервное освещение.
- Школы в Одесской области будут работать дистанционно до 14 октября, сообщили в Одесском городском совете.
- В Полтавской области учебные заведения должны работать дистанционно, сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин. Дистанционное обучение в садах, школах и вузах продлится до 16 октября.
- В Чернигове с 11 октября на несколько дней школы и детсады переведут на дистанционку, сообщил мэр города Владислав Атрошенко.
- В Умани 10 октября также отменили обучение в школах, сообщила пресс-служба горсовета. Родителей и детей просят находиться в укрытиях.
- Черкасские школьники также переходят на дистанционное обучение. Оно продлится с 10 по 15 октября, сообщила в комментарии Суспільному заместитель мэра Черкасс Анастасия Чубина. По ее словам, 10 октября школьники будут учиться из дома.
- В Ивано-Франковске учебные заведения также будут работать онлайн, сообщили в департаменте образования и науки Ивано-Франковского городского совета. Сады до конца недели не будут работать. Школы и кружки – на дистанционном обучении.
- Школы Закарпатской области до 14 октября переходят на дистанцию, сообщили на странице Закарпатской ОВА в фейсбуке.
- В Тернопольской области 10 октября учеба в большинстве школ не началась, сообщил начальник Тернопольской ОВА Владимир Труш. Решения по возобновлению очного обучения в области будут приниматься в соответствии с ситуацией.
- В школах Александрийской и Кропивницкой общин в Кировоградской области дети будут учиться дистанционно пять дней, информирует Суспільне.
- Все учебные заведения Сумской области также перевели на дистанционку до 16 октября, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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