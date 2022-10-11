Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Раніше повідомлялось про те, що у Вінницькій області дронами-камікадзе атакували Ладижинську ТЕС.

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Росіяни дістають до України і з Каспійського, і з Чорного морів

Жданов зазначив, що ракети, якими Росія атакує України мають дальність польоту 1500 – 2500 кілометрів. Тому навіть з території Каспійського моря вони можуть покрити всю територію України. "Калібри", які запускають в основному з Чорного моря, також мають дальність польоту 1500 кілометрів. З Білорусі можуть прилітати ракети "Іскандери" та С-300.

Це 500 кілометрів і 200 кілометрів відповідно. Тому питання "Як це можливо?" узагалі не стоїть. У нас немає протиракетної оборони. Наша ППО намагається боротись з ракетами, не маючи для цього основного призначення. Доволі успішно, бо понад 50% збито – це успіх,

– зауважив військовий експерт.

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Відповідь ЗСУ

Він продовжив, що американці не дають ракет для систем типу HIMARS з дальністю понад 300 кілометрів. Однак ми знайдемо вихід, і він уже знайдений, його треба просто розвивати. А саме безпілотники.

"Росія сама відкрила скриньку Пандори. Вона показала, що безпілотники можуть літати дуже далеко, навіть до Калуги, а там і до Москви залишається всього 270 кілометрів. Тож, я думаю, що ми відповімо, й наша відповідь не змусить себе довго чекати", – наголосив Жданов.

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