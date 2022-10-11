Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Свои прогнозы он озвучил на стриме 24 канала.

Внимание Между силовиками и войсками России началась война на выживание, – аналитик

В России уже несколько десятков лет не существует легитимных выборов – результат всегда очевиден. Поэтому сейчас, по мнению журналиста, история тоже непростая.

Империи распадаются

"О каких выборах в России вообще сейчас может идти речь? Все говорят, что в 2024 году должны быть какие-то выборы. Я вообще не понимаю, в какой стране это должно происходить", – сказал Яковенко.

У меня есть большие подозрения, что до 2024 года Россия в нынешних границах не сохранится,

– добавил он.

И отметил, что ему кажется, что "исторический проект "Россия" завершается. И кремлевский диктатор Путин сейчас прилагает к этому максимальные усилия".

"Все империи распадаются. Я не понимаю, почему Россия должна быть исключением. Путин делает все, чтобы это произошло. Сомнений, что Украина выиграет эту войну, нет. Генерал Залужный считает, что 2023 год будет решающим. С военной точки зрения я с ним не буду дискутировать", – считает он.

Однако, добавил российский журналист, может сюда вмешаться и политическая история. То есть войска агрессора больше не смогут терпеть поражение. Следовательно, конфликт между Путиным, Генштабом и генералитетом страны-агрессора в целом может привести к тому, что никто не будет выполнять приказы. Хотя ресурс для войны в России еще не может быть.

Полный стрим Кудимовой с Игорем Яковенко: смотрите видео

В России – раскол между силовиками и военными

Последние события, происходящие в России, показывают, что кремлевский диктатор Владимир Путин находится в сложной ситуации. Сейчас там массово арестовываются военные.

На первый взгляд, это незаметно – об этой ситуации редко вспоминают новости и нечасто обсуждают. "Однако именно на фоне этого Путин изменился. Ситуация выходит у него из-под контроля. Об этом 24 каналу рассказал Валерий Клочок – политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня".