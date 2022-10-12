Це розуміння самим же диктатором є ключовим моментом. Про це розповів в інтерв’ю міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

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Путін сам повірив у російську брехню

Міністр оборони вважає, що Путін помилково сам повірив у російську пропаганду, яка розповідала про надмогутню та невразливу країну. Однак дійсність виявилася дещо інакшою.

Відтак російські сили програють в Україні через хибні стратегічні припущення свого керівництва, які базувалися на свої помилкових даних про військові можливості. На полі бою Росія зараз стикається з катастрофічною втратою бойового духу, поганим оснащенням та значним дефіцитом боєприпасів, а сама країна-агресорка – з політичною нестабільністю.

На кожному кроці вони недооцінювали Україну і переоцінювали Росію. Але у нього (Путіна – 24 канал) в задній кишені мільйони людей, яких він може заштовхнути в м’ясорубку без жодних правил, без уваги до людських життів, невинних людей і мирних жителів,

– зазначив Воллес.

Стратегія Путіна помилкова в усьому

Також міністр оборони згадав й про масовані ракетні удари 10 та 11 жовтня по Україні. На його думку, витрата ракет на цивільну інфраструктуру в тилу, а не на військові цілі на передовій – є помилкою диктатора. Ці обстріли міністр оборони вважає ані стратегічно важливим, ані розумним використанням й так обмежених ресурсів Росії.

Його (Путіна – 24 канал) стратегічні припущення, схоже, помилкові в усьому,

– підсумував Бен Воллес.

Також в інтерв’ю міністр підкреслив, що міжнародна спільнота має перемогти вторгнення Путіна. Це потрібно, щоб показати, що війни неможливо виграти, "запихаючи мільйони людей у ​​м’ясорубку без правил, без уваги до людських життів". Адже якщо план диктатора спрацює – це буде повідомленням світові, що саме так можна вигравати війни.

"Ми, міжнародна спільнота, не можемо цього прийняти", – сказав Воллес.

Масована ракетна атака по Україні: що відомо

Вранці 10 жовтня Росія масовано обстріляла низку українських міст. Влучення в цивільну та критичну інфраструктуру було у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Хмельницькому, Запоріжжі, Кременчуку та інших населених пунктах.

Для цієї атаки країна-терористка використала 84 крилаті ракети, які атакували Україну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону, а також 24 безпілотники, 13 з яких – іранські "Шахід-136".

В Офісі Президента повідомили, що у результаті атаки 10 жовтня кількість загиблих зросла до 23 осіб. Понад 100 українців зазнали поранень.

На ці звірства відреагував цивілізований світ. Країни засудили терористичні удари по мирному населенню та запевнили у своїй підтримці України.

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