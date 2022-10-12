Это понимание самим же диктатором является ключевым моментом. Об этом рассказал в интервью министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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Путин сам поверил в российскую ложь

Министр обороны считает, что Путин ошибочно сам поверил в российскую пропаганду, рассказывающую о сверхмощной и неуязвимой стране. Однако действительность оказалась несколько иной.

Следовательно, российские силы проигрывают в Украине из-за ошибочных стратегических предположений своего руководства, которые базировались на своих ошибочных данных о военных возможностях. На поле боя Россия сейчас сталкивается с катастрофической потерей боевого духа, плохим оснащением и значительным дефицитом боеприпасов, а сама страна-агрессор – с политической нестабильностью.

На каждом шагу они недооценивали Украину и переоценивали Россию. Но у него (Путина – 24 канал) в заднем кармане миллионы людей, которых он может затолкнуть в мясорубку без всяких правил, без внимания к человеческим жизням, невинным людям и мирным жителям,

– отметил Уоллес.

Стратегия Путина ошибочна во всем

Также министр обороны упомянул и о массированных ракетных ударах 10 и 11 октября по Украине. По его мнению, расход ракет на гражданскую инфраструктуру в тылу, а не на военные цели на передовой – ошибка диктатора. Эти обстрелы министр обороны считает ни стратегически важным, ни разумным использованием и без того ограниченных ресурсов России.

Его (Путина – 24 канал) стратегические предположения, похоже, ошибочны во всем,

– подытожил Бен Уоллес.

Также в интервью министр подчеркнул, что международное сообщество должно победить вторжение Путина. Это нужно, чтобы показать, что войны невозможно выиграть, "заталкивая миллионы людей в мясорубку без правил, без внимания к человеческим жизням". Ведь если план диктатора сработает – это будет сообщение миру о том, что именно так можно выигрывать войны.

"Мы, международное сообщество, не можем этого принять", – сказал Уоллес.

Массированная ракетная атака по Украине: что известно

Утром 10 октября Россия массово обстреляла ряд украинских городов. Попадание в гражданскую и критическую инфраструктуру было в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Хмельницком, Запорожье, Кременчуге и других населенных пунктах.

Для этой атаки страна-террористка использовала 84 крылатые ракеты, атаковавшие Украину из акватории Черного моря и Каспийского региона, а также 24 беспилотника, 13 из которых – иранские "Шахид-136".

В Офисе Президента сообщили, что в результате атаки 10 октября количество погибших возросло до 23 человек. Более 100 украинцев получили ранения.

На эти зверства отреагировал цивилизованный мир. Страны осудили террористические удары по мирному населению и заверили в своей поддержке Украины.

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