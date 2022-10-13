Військова ескалація Путіна, тобто масові ракетні удари по Україні, були частково спрямовані на те, аби запобігти хвилюванню серед еліт, яке виникло через погане управління війною. Московські бізнесмени та посадовці впевнені, вплив цієї ескалації може бути лише тимчасовим.

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Вони зазначають, навіть якщо ці ракетні удари дозволять пошкодити низку критичних об’єктів інфраструктури України, є питання, скільки загалом ракет залишилось у Росії. Один з російських посадовців каже, що ракети виробляють, але одиницями. Натомість старі резерви закінчуються.

Російські еліти бачать, що майбутнього немає

Чиновник зізнався, всі розуміють, що військової чи політичної перемоги не буде. Однак, за його словами, програш начебто неможливий.

Це перетворюється на ситуацію на шахівниці, відому як цугцванг, коли кожен крок гірший за попередній, але неможливо не рухатися,

– каже росіянин.

Інший російський високопосадовець додає, багато хто з еліти Росії вірив, що "ми все перевернемо і знайдемо шлях", однак тепер і цей оптимізм зник.

"Люди бачать, що майбутнього немає", – сказав він.

Примусова мобілізація вже завдала удару по популярності Путіна. Далі ситуація погіршуватиметься. Чиновники визнають, через кілька місяців у Росії буде дуже негативна динаміка: погіршення настроїв у суспільстві.

Арсенал дій Путіна – обмежений

Колишній заступник голови російського Центрального банку Сергій Алексашенко вважає, що арсенал можливих дій Путіна – дуже обмежений. Крім ударів по цивільній інфраструктурі, він має лише можливість використовувати тактичну ядерну зброю.

Алексашенко зазначив, якщо українська контратака триватиме, то перед Путіним залишається питання, що робити далі. У Москві не вірять, що диктатор вдасться до тактичного ядерного удару, навіть попри погрози. Річ у тім, що тоді у нього не залишиться карт. Крім того, Китай може заблокувати таку ескалацію.

У Росії немає грошей

Російські бізнесмени зауважують, що це все ще війна на виснаження, поки одна сторона не зможе продовжувати воювати. Санкції починають сильніше вдаряти по російській економіці, оскільки вже ввели бюджетні скорочення.

Путіну потрібні гроші, щоб заплатити Ірану та Північній Кореї за зброю. Проректор паризького університету Sciences Po Сергій Гур’єв переконаний, що в грудні ми побачимо абсолютно нову реальність. Увесь російський бізнес страждає від того, що відбувається. Усі – розчаровані.

Заговорили про заміну Путіна

Члени московської еліти починають говорити про потенційну зміну керівництва. Ніхто не береться прогнозувати, як і коли це може статися.

"Всі чекають чогось іншого, ніж те, що відбувається зараз: іншого керівництва, іншої війни. Яструби хочуть більш жорстких дій. Голуби взагалі не хочуть війни. Назріває час для зміни політичної системи. Але як це буде, я не знаю", – підсумував російський посадовець.

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