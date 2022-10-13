Военная эскалация Путина, то есть массовые ракетные удары по Украине, были частично направлены на то, чтобы предотвратить волнение среди элит, возникшее из-за плохого управления войной. Московские бизнесмены и чиновники уверены, что влияние этой эскалации может быть лишь временным.

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Они отмечают, что даже если эти ракетные удары позволят повредить ряд критических объектов инфраструктуры Украины, есть вопрос, сколько в целом ракет осталось в России. Один из российских должностных лиц говорит, что ракеты производят, но единицами. А старые резервы заканчиваются.

Российские элиты видят, что будущего нет

Чиновник признался, что все понимают, что военной или политической победы не будет. Однако, по его словам, проигрыш вроде бы невозможен.

Это превращается в ситуацию на шахматной доске, известной как цугцванг, когда каждый шаг хуже предыдущего, но невозможно не двигаться,

– говорит россиянин.

Другое российское высокопоставленное должностное лицо добавляет, многие из элиты России верили, что "мы все перевернем и найдем путь", однако теперь и этот оптимизм исчез.

"Люди видят, что будущего нет", – сказал он.

Принудительная мобилизация уже нанесла удар по популярности Путина. Дальше ситуация будет ухудшаться. Чиновники признают, что через несколько месяцев у России будет очень негативная динамика: ухудшение настроений в обществе.

Арсенал действий Путина – ограничен

Бывший заместитель председателя российского Центрального банка Сергей Алексашенко считает, что арсенал возможных действий Путина очень ограничен. Кроме ударов по гражданской инфраструктуре, он имеет только возможность использовать тактическое ядерное оружие.

Алексашенко отметил, что если украинская контратака будет продолжаться, то перед Путиным остается вопрос, что делать дальше. В Москве не верят, что диктатор прибегнет к тактическому ядерному удару, даже несмотря на угрозы. Дело в том, что тогда у него не останется карт. Кроме того, Китай может заблокировать подобную эскалацию.

У России нет денег

Российские бизнесмены отмечают, что это все еще война на истощение, пока одна сторона не сможет продолжать воевать. Санкции начинают сильнее ударять по российской экономике, потому что уже ввели бюджетные сокращения.

Путину нужны деньги, чтобы заплатить Ирану и Северной Корее за оружие. Проректор парижского университета Sciences Po Сергей Гурьев убежден, что в декабре мы увидим совершенно новую реальность. Весь российский бизнес страдает от происходящего. Все – разочарованы.

Заговорили о замене Путина

Члены московской элиты начинают говорить о потенциальной смене руководства. Никто не берется прогнозировать, как и когда это может произойти.

"Все ждут чего-то иного, чем то, что происходит сейчас: другого руководства, другой войны. Ястребы хотят более жестких действий. Голуби вообще не хотят войны. Назревает время для изменения политической системы. Но как это будет, я не знаю", – подытожил. российское чиновник.

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