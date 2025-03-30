02:58, 30 марта

Аналитики отметили, что украинские защитники недавно несколько продвинулись в Белгородской области, а именно в Поповку. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 29 марта.

На Покровском направлении недавно продвинулись как российские, так и украинские силы ВСУ – к западу от Шевченко, враг – возле Котляровки, Богдановки. По данным ISW, оккупанты захватили Преображенку.