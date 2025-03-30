02:58, 30 березня

Аналітики зазначили, що українські захисники нещодавно дещо просунулися в Бєлгородській області, а саме в Поповку. Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 29 березня.

На Покровському напрямку нещодавно просунулися як російські, так і українські сили ЗСУ – на захід від Шевченка, ворог – біля Котлярівки, Богданівки. За даними ISW, окупанти захопили Преображенку.