Про наслідки російських атак, нові воєнні злочини окупантів, а також ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, головні новини 1131 дня повномасштабної війни – пише 24 Канал.
Зверніть увагу Пряме влучання, жертви та дитина у важкому стані: усе про цинічну атаку на Харків 29 березня
ЗСУ просунулися на Бєлгородщині, Росія окупувала село під Покровськом: огляд ISW
Аналітики зазначили, що українські захисники нещодавно дещо просунулися в Бєлгородській області, а саме в Поповку. Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 29 березня.
На Покровському напрямку нещодавно просунулися як російські, так і українські сили ЗСУ – на захід від Шевченка, ворог – біля Котлярівки, Богданівки. За даними ISW, окупанти захопили Преображенку.
Вибухи на Київщині
У Київській області пролунали вибухи. Працювала ППО.
Вибухи на Черкащині
У Черкаській області прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про "Шахеди".