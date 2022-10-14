Итак, перед ними будет стоять главная задача, как сохранить власть в терпящей поражение стране. Такое мнение 24 каналу озвучил российский публицист Андрей Пионтковский.
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Как будут действовать преемники Путина
По его словам, преемники российского президента будут посылать месседж Западу и частично Украине, мол, это они избавили мир от ядерных угроз Путина и оказали огромную услугу человечеству. Теперь мир должен помочь им спасти репутацию и подписать капитуляцию на менее позорных условиях.
Приблизительно такой сигнал они будут посылать Западу и Украине.
– заметил Пионтковский.
Кроме того, "работая на внутренний рынок" преемники Путина будут обвинять его в ошибках, совершенных в войне против Украины. И теперь граждане страны-агрессорки должны смириться с определенной реальностью.
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Россия может распаться в ближайшие годы
Согласно избирательному законодательству в России в 2024 году ожидаются президентские выборы. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко предполагает, что страны-агрессорки в нынешних пределах могут вообще не существовать.
У меня есть большие подозрения, что до 2024 года Россия в нынешних границах не сохранится,
– заметил Яковенко.
И отметил, что ему кажется, что "исторический проект "Россия" завершается. И глава Кремля Путин сейчас прилагает к этому максимальные усилия".
"Все империи распадаются. Я не понимаю, почему Россия должна быть исключением. Путин делает все, чтобы это произошло. Сомнений, что Украина выиграет эту войну, нет", – подытожил журналист.
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Конфликты в Кремле: что известно
- В окружении Путина продолжают обостряться конфликты из-за поражений в войне в Украине. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин открыто критикуют российское Минобороны.
- По мнению Андрея Пионтковского, Кадыров и Пригожин олицетворяют системный кризис российского государственного проекта. Все свидетельствует о том, что страна-агрессорка движется по пути к административно-территориальному распаду.
- В то же время в России уже сейчас началась реальная борьба за власть, ведь доверие людей к российскому президенту уменьшается. Однако многие претенденты на кресло главы Кремля имеют конфликты с ФСБ.