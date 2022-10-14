Такое мнение 24 каналу высказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, глава Кремля стал делать еще больше ошибок после саммита ШОС в Самарканде, где наткнулся на холодную встречу с лидерами других стран.

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Главные политические ошибки Путина

Пионтковский назвал ряд политических ошибок, к которым прибег российский президент в войне против Украины, в частности:

мобилизация, которая становится все большей проблемой для России;

так называемые референдумы и аннексия 4 украинских областей;

Позором для Москвы было вчерашнее голосование (об осуждении Генассамблеей ООН аннексии украинских территорий – 24 канал). Я не знаю, что для них хуже – даже Сербия голосовала за осуждение России,

– подчеркнул российский публицист.

Так, только 4 страны, кроме России, выступили против резолюции по осуждению аннексии страной-агрессором четырех областей нашего государства: Сирия, Северная Корея, Беларусь и Никарагуа. Даже Эритрея не поддержала попытки Путина присвоить территории Украины.

подрыв обоих "Северных потоков". Так, расследование аварии на газопроводах уже завершается и на Западе нет никаких сомнений, что это последствия террористических действий страны-агрессора;

уничтожение критической инфраструктуры нашего государства.

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Уничтожение Россией нашей инфраструктуры: что известно