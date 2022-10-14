Такое мнение 24 каналу высказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, глава Кремля стал делать еще больше ошибок после саммита ШОС в Самарканде, где наткнулся на холодную встречу с лидерами других стран.
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Главные политические ошибки Путина
Пионтковский назвал ряд политических ошибок, к которым прибег российский президент в войне против Украины, в частности:
- мобилизация, которая становится все большей проблемой для России;
- так называемые референдумы и аннексия 4 украинских областей;
Позором для Москвы было вчерашнее голосование (об осуждении Генассамблеей ООН аннексии украинских территорий – 24 канал). Я не знаю, что для них хуже – даже Сербия голосовала за осуждение России,
– подчеркнул российский публицист.
Так, только 4 страны, кроме России, выступили против резолюции по осуждению аннексии страной-агрессором четырех областей нашего государства: Сирия, Северная Корея, Беларусь и Никарагуа. Даже Эритрея не поддержала попытки Путина присвоить территории Украины.
- подрыв обоих "Северных потоков". Так, расследование аварии на газопроводах уже завершается и на Западе нет никаких сомнений, что это последствия террористических действий страны-агрессора;
- уничтожение критической инфраструктуры нашего государства.
Полный стрим с Андреем Пионтковским: смотрите видео
Уничтожение Россией нашей инфраструктуры: что известно
- Утром 10 октября российские захватчики массово обстреляли ряд украинских городов. Известно, что враг использовал 84 крылатых ракет и 24 беспилотника, из которых 13 – иранские "Шахид-136".
- Оккупанты ударили по украинским городам высокоточными крылатыми ракетами наземного, морского и воздушного базирования, в том числе Х101, Х555. Они атаковали Украину из акватории Черного моря и Каспийского региона.
- В Офисе Президента сообщили, что число погибших в результате террористических ударов страны-агрессора составляет 23 человека. Еще более 100 украинцев получили ранения.
- В Штабе обороны Запорожского края сообщают, что в течение 14 октября – День защитника Украины – оккупанты могут активизироваться. Украинские военные считают, что враг может наносить очередные массированные ракетные удары по областным центрам.