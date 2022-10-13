Это решение приняли все парламенты Европы. Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давыдюк.
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Европа наконец-то проснулась
Это говорит о том, что мир мобилизуется вокруг Украины и черное начинает называть черным. Это прекрасно – Европа просыпается,
– заметил политолог.
Европейский Союз наконец-то поддержал Украину в нашем желании признать Россию террористом, коим она и есть, обстреливая украинские города и уничтожая гражданскую инфраструктуру. По мнению Давыдюка, резолюция ПАСЕ – это пик украинской дипломатии в этой войне. Кроме того, впереди нас ждут еще несколько таких "пиков".
Давыдюк прокомментировал признание России террористом: смотрите видео
Что предполагает резолюция
Прежде всего, Россия, согласно резолюции, признана страной-террористом, а соответственно действующий путинский режим – террористическим. Кроме того, она поставила под сомнение законность пребывания России в Совбезе ООН.
Глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева отметила и другие пункты резолюции "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины", в частности:
- подтверждение суверенитета Украины;
- создание комплексного международного механизма компенсации, включая международный реестр убытков;
- создание механизма постоянной проверки мер по обеспечению и защите системы ответственности за серьезные нарушения международного права России;
- вынесение вопроса ответственности России в первые позиции повестки дня будущего 4-го Саммита глав государств Совета Европы;
- очищение международных организаций от российских агентов;
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Когда США признают Россию спонсором терроризма
- Украина неоднократно призывала Соединенные Штаты признать Россию страной-террористкой. В частности, на этом постоянно акцентирует президент Владимир Зеленский .
- В сентябре американский лидер Джо Байден сказал, что США не будут признавать Россию спонсором терроризма. В Белом доме заявили, что это якобы будет иметь негативные последствия.
- 9 октября в Конгресс США внесли законопроект о признании России страной-спонсором терроризма, а также о признании ее действий в Украине – геноцидом. Впрочем, военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что, несмотря на все военные преступления страны-агрессора, Соединенные Штаты, вероятно, не готовы пойти на такой шаг.