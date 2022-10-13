Это решение приняли все парламенты Европы. Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давыдюк.

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Европа наконец-то проснулась

Это говорит о том, что мир мобилизуется вокруг Украины и черное начинает называть черным. Это прекрасно – Европа просыпается,

– заметил политолог.

Европейский Союз наконец-то поддержал Украину в нашем желании признать Россию террористом, коим она и есть, обстреливая украинские города и уничтожая гражданскую инфраструктуру. По мнению Давыдюка, резолюция ПАСЕ – это пик украинской дипломатии в этой войне. Кроме того, впереди нас ждут еще несколько таких "пиков".

Давыдюк прокомментировал признание России террористом: смотрите видео

Что предполагает резолюция

Прежде всего, Россия, согласно резолюции, признана страной-террористом, а соответственно действующий путинский режим – террористическим. Кроме того, она поставила под сомнение законность пребывания России в Совбезе ООН.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева отметила и другие пункты резолюции "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины", в частности:

подтверждение суверенитета Украины;

создание комплексного международного механизма компенсации, включая международный реестр убытков;

создание механизма постоянной проверки мер по обеспечению и защите системы ответственности за серьезные нарушения международного права России;

вынесение вопроса ответственности России в первые позиции повестки дня будущего 4-го Саммита глав государств Совета Европы;

очищение международных организаций от российских агентов;

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