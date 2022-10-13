Оскільки це рішення ухвалили всі парламенти Європи. Таку думку 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк.

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Європа нарешті прокинулася

Це говорить про те, що світ мобілізується навколо України та чорне починає називати чорним. Це прекрасно – Європа прокидається,

– зауважив політолог.

Європейський Союз нарешті підтримав Україну в нашому бажанні визнати Росію терористкою, якою вона і є, обстрілюючи українські міста та знищуючи цивільну інфраструктуру. На думку Давидюка, наразі резолюція ПАРЄ – це пік української дипломатії у цій війні. Крім того, попереду нас чекають ще кілька таких "піків".

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Що передбачає резолюція

Найперше Росія, відповідно до резолюції, визнана країною-терористкою, а відповідно чинний путінський режим – терористичним. Крім того, вона поставила під сумнів законність перебування Росії у Радбезі ООН.

Голова української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева відзначила й інші пункти резолюції "Подальша ескалація агресії Росії проти України", зокрема:

підтвердження суверенітету України;

створення комплексного міжнародного механізму компенсації, включаючи міжнародний реєстр збитків;

створення механізму постійної перевірки заходів для забезпечення та захисту системи відповідальності за серйозні порушення міжнародного права Росії;

винесення питання відповідальності Росії в перші позиції порядку денного майбутнього 4-го Саміту голів держав Ради Європи;

очищення міжнародних організацій від російських агентів;

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