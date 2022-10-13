Оскільки це рішення ухвалили всі парламенти Європи. Таку думку 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк.
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Європа нарешті прокинулася
Це говорить про те, що світ мобілізується навколо України та чорне починає називати чорним. Це прекрасно – Європа прокидається,
– зауважив політолог.
Європейський Союз нарешті підтримав Україну в нашому бажанні визнати Росію терористкою, якою вона і є, обстрілюючи українські міста та знищуючи цивільну інфраструктуру. На думку Давидюка, наразі резолюція ПАРЄ – це пік української дипломатії у цій війні. Крім того, попереду нас чекають ще кілька таких "піків".
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Що передбачає резолюція
Найперше Росія, відповідно до резолюції, визнана країною-терористкою, а відповідно чинний путінський режим – терористичним. Крім того, вона поставила під сумнів законність перебування Росії у Радбезі ООН.
Голова української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева відзначила й інші пункти резолюції "Подальша ескалація агресії Росії проти України", зокрема:
- підтвердження суверенітету України;
- створення комплексного міжнародного механізму компенсації, включаючи міжнародний реєстр збитків;
- створення механізму постійної перевірки заходів для забезпечення та захисту системи відповідальності за серйозні порушення міжнародного права Росії;
- винесення питання відповідальності Росії в перші позиції порядку денного майбутнього 4-го Саміту голів держав Ради Європи;
- очищення міжнародних організацій від російських агентів;
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Коли США визнають Росію спонсоркою тероризму
- Україна неодноразово закликала Сполучені Штати визнати Росію країною-терористкою. Зокрема, на цьому постійно акцентує президент Володимир Зеленський.
- У вересні американський лідер Джо Байден сказав, що США не визнаватимуть Росію спонсоркою тероризму. У Білому домі заявили, що це начебто матиме негативні наслідки.
- 9 жовтня у Конгрес США внесли законопроєкт щодо визнання Росії країною-спонсоркою тероризму, а також про визнання її дій в Україні – геноцидом. Утім, військовий оглядач Олександр Коваленко зазначив, попри всі воєнні злочини країни-агресорки, Сполучені Штати, ймовірно, не готові піти на такий крок.