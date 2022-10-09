Про це повідомив старший радник Конгресу Пол Массаро, посилаючись на конгресменів.

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Массаро позначив у дописі кількох конгресменів: Стівена Коена, Ліндсі Олін Грем та Тед Льє. Також оприлюднив фото зареєстрованих проєктів.

Що цьому передувало

Українська влада неодноразово закликала США визнати Росію державою-терористкою. Зокрема, про це часто наголошував президент Володимир Зеленський у своїх зверненнях. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у серпні зазначав, що над цим активно працюють, але ще потрібен час.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс у вересні розповів, що конгрес і адміністрація Байдена обговорюють застосування щодо росії санкцій, аналогічних обмеженням, що накладаються на держави-спонсорів тероризму. Однак 6 вересня президент США Джо Байден сказав, що США не визнаватимуть росію спонсором тероризму. Пояснювали, нібито це може мати негативні наслідки.

Натомість 15 вересня на розгляд верхньої палати Конгресу США надійшов новий законопроєкт, відповідно до якого Росія кваліфікується як держава-спонсор тероризму.

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