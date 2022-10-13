Кроме того, после российских ударов Украина смогла несколько изменить источники снабжения электроэнергией. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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Каков запас прочности энергетики Украины

Эксперт отметил, что российские ракетные удары нанесли ущерб, по оценкам реальных мегаваттов использовавшейся электроэнергии, от 7 до 10 процентов маневровых мощностей ТЭС и ТЭЦ.

Даже эти проценты сыграли существенную роль, чтобы повлиять на энергоснабжение населения и для крупного и среднего бизнеса. Ограничение энергоснабжения было единственно верным выходом. В общем, нельзя говорить об уничтожении энергосистем Украины, поскольку есть исключительно повреждения,

– объяснил специалист.

По его словам, Украине понадобилось 3-4 дня на переориентацию к альтернативным источникам поставок электроэнергии.

"Все объекты восстановят в ближайшее время, проведут оперативный ремонт и медленно введут обратно в работу. В любом случае, нужно формировать список объектов, которые нужно отремонтировать основательнее. Это может занять уже от 2 – 3 и более месяцев" , – добавил обозреватель.

По его мнению, это можно было увидеть по возобновившей свою деятельность Харьковской ТЭЦ-5, но все равно нуждающейся в лучшем ремонте.

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Возможны ли удары по АЭС

Корольчук подчеркнул, что если Россия решится на ракетные удары по объектам атомной инфраструктуры – подстанциям, линиям электропередач, объектам привлечения производства электроэнергии к работе атомных блоков АЭС, это действительно может быть проблемой.

Это не 25 процентов электроэнергии, производимых ТЭС и ТЭЦ, а практически 60 процентов. Как заместить ее – пока неизвестно, предложений для этого нет. Брать импорт ЕС или аварийную помощь – там также есть ограничения по пропуску через трансграничные линии электропередач,

– указал эксперт.

Он рассказал, что на сегодняшний день все страны ЕС, соседствующие с Украиной – дефицитны по электроэнергии .

"Мы им экспортировали свою электроэнергию. Только Словакия в определенные периоды может выдавать нужные нам объемы энергии, поэтому этого недостаточно. Это риски, которые остаются", — подметил обозреватель.

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Есть ли критический предел

Специалист убежден, что веерные отключения в Украине, вероятнее всего, завершат в скором времени.

"Это будут точечные отключения – в отдельных районах областей. В целом этот процесс завершен. По поводу возможного "блэкаута" – надо понимать, что это может произойти. Это не просто страшные разговоры. У нас под контролем есть 9 блоков АЭС. Все будет зависеть от того, какое количество блоков может пострадать или выйдет из строя», – отметил эксперт.

По его словам, это повлияет на то, какой регион может остаться без света: западный или центральный.

От "Укрэнерго" будет зависеть, как они проведут работу по диспетчеризации, то есть балансировку, чтобы какая-то территория Украины в таком критическом сценарии оставалась бы с электроэнергией какое-то время – с ограничениями и веерными отключениями,

– объяснил Корольчук.

По его мнению, по состоянию на сегодняшний день энергосистема Украины надежна, в то же время он предупредил, что украинцам "не надо тешить себя иллюзиями".

"Нанося ракетные удары, россияне понимали, куда бьют. Они знали, что все энергетические объекты можно восстановить. Поэтому это определенная попытка нанести вред, чтобы склонять к переговорному процессу", — резюмировал аналитик.

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