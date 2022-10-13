Крім того, після російських ударів Україна змогла дещо змінити джерела постачання електроенергії. Про це 24 каналу розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

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Експерт зазначив, що російські ракетні удари завдали шкоди, по оцінках реальних мегаватів електроенергії, яка використовувалась, від 7 до 10 відсотків маневрових потужностей ТЕС і ТЕЦ.

Навіть ці відсотки відіграли суттєву роль, щоб вплинути на енергопостачання населення та для великого та середнього бізнесу. Обмеження енергопостачання було єдино правильним виходом. Загалом не можна говорити про знищення енергосистем України, позаяк є виключно пошкодження,

– пояснив фахівець.

За його словами, Україні знадобилося 3 – 4 дні на переорієнтацію до альтернативних джерел постачання електроенергії.

"Всі об'єкти відновлять найближчим часом, проведуть оперативний ремонт та їх поволі введуть назад в роботу. У будь-якому випадку, потрібно формувати список об'єктів, які потрібно відремонтувати ґрунтовніше. Це може зайняти вже від 2 – 3 і більше місяців", – додав оглядач.

На його думку, це можна було побачити по Харківській ТЕЦ-5, яка відновила свою діяльність, але все одно потребує кращого ремонту.

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Чи можливі удари по АЕС

Корольчук підкреслив, що якщо Росія наважиться на ракетні удари по об'єктах атомної інфраструктури – по підстанціях, лініях електропередач, об'єктах залучення виробництва електроенергії до роботи атомних блоків АЕС, це справді може бути проблемою.

Це не 25 відсотків електроенергії, що виробляють ТЕС і ТЕЦ, а практично 60 відсотків. Як замістити її – поки що невідомо, пропозицій для цього немає. Брати імпорт ЄС або аварійну допомогу – там також є обмеження по пропуску через транскордонні лінії електропередач,

– вказав експерт.

Він розповів, що на сьогодні всі країни ЄС, що є сусідами України – дефіцитні щодо електроенергії.

"Ми їм експортували свою електроенергію. Лише Словаччина в певні періоди може видавати потрібні нам обсяги енергії, тому цього недостатньо. Це ризики, які залишаються", – підмітив оглядач.

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Чи є критична межа

Фахівець переконаний, що віялові відключення в Україні, найімовірніше, завершать незабаром.

"Це будуть точкові відключення – в окремих районах областей. Загалом цей процес завершений. Стосовно можливого "блекауту" – треба розуміти, що це може відбутися. Це не просто страшні розмови. У нас під контролем є 9 блоків АЕС. Все залежатиме від того, яка кількість блоків може постраждати або вийде з ладу", – зауважив експерт.

За його словами, це впливатиме на те, який регіон може залишитись без світла: західний або центральний.

Від "Укренерго" залежатиме, як вони проведуть роботу з диспетчеризації, тобто балансування, щоб якась територія України в такому критичному сценарії залишалася б з електроенергією принаймні якийсь час – з обмеженнями та віяловими відключеннями,

– пояснив Корольчук.

На його думку, станом на сьогодні енергосистема України надійна, водночас він попередив, що українцям "не треба тішити себе ілюзіями".

"Завдаючи ракетних ударів, росіяни розуміли, куди б'ють. Вони знали, що всі енергетичні об'єкти можна відновити. Тому це певна спроба завдати шкоди, щоб схиляти до переговорного процесу", – резюмував аналітик.

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