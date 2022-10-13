З відповідним проханням до громадян та бізнесу звернувся прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зауважив, що 10 жовтня українці по всій країні, відгукнувшись на заклик, добровільно зменшили споживання електроенергії у середньому на 10%.

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Як український бізнес економить електроенергію

Власник мережі "АЛЛО" Дмитро Деревицький заявив, що з метою заощадження енергії магазини ритейлера відключать усі девайси з високим рівнем споживання електрики. Передусім, мовиться про вивіски та телевізори у близько 270 точках продажу "АЛЛО" по всій країні.

Якщо ви побачите недостатньо освітлені магазини "АЛЛО", не дивуйтесь – вони відчинені, просто зараз у режимі економії світла. Як тільки ситуація нормалізується, ми повернемось до звичайного режиму роботи,

– додав Деревицький.

Ритейлер Comfy, своєю чергою, з 11 жовтня вимкнув у всіх своїх представництвах телевізори, рекламні екрани і вивіски. Про це зазначила директорка з маркетингу мережі Марія Назаренко.

На 30% зменшити споживання електроенергії вдалося й "Епіцентру". Зокрема, гіпермаркети почали не так яскраво підсвітлювати фасади й повністю відімкнули LED-екрани на фасадах торговельних центрів. Загалом же у мережі нині працюють 73 торгові об'єкти.

До слова, найбільший продуктовий ритейлер країни "АТБ" тим часом відмовляється від підсвічування вивісок, бордів, сіті-лайтів, стел на фасадах магазинів тощо. Також компанія не освітлюватиме прилеглу територію, супермаркети вимкнуть освітлення полиць та боксів у торговельних залах.

Нагадаємо, що в уряді 12 жовтня закликали продовжити економію електроенергії. Для того, щоб уникнути планових відключень, споживання електрики з 17 по 22 годину по Україні потрібно скоротити на 25%, – це стосується не лише побутового використання, а й підприємств.