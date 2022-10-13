За їхніми даними, у разі прийняття рішення про підвищення, ціни на електроенергію зростуть з другої половини жовтня на 20%.

Читайте також Готуватися треба негайно: чим запастися напередодні можливих відключень світла і води

На скільки може підвищитися вартість електроенергії

Як нагадали представники ФРУ, ще у вересні 2022 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила Методику визначення істотного коливання цін та встановлення граничних цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку.

Документ надає право НКРЕКП, у разі наявності таких істотних коливань, переглядати поточні граничні ціни у всіх сегментах ринку електричної енергії в бік їх підвищення кожні 10 днів.

У разі прийняття такого рішення граничні ціни на ринку "на добу наперед" з другої половини жовтня суттєво зростуть:

у нічний час – з 2 000 гривень за мегават-годину до 2 476 гривень за мегават-годину;

– з 2 000 гривень за мегават-годину до 2 476 гривень за мегават-годину; у денний – з 4 000 гривень за мегават-годину до 4 952 гривень за мегават-годину.

Федерація роботодавців України розуміє усю проблематику в енергетиці країни, особливо після 10 жовтня 2022 року, коли в результаті підступних ударів зі сторони Росії було пошкоджено близько 30% енергетичної інфраструктури України, проте вважає таке зростання граничних цін необґрунтованим та небезпечним для української економіки.

Нагадаємо. З 11 жовтня Україна припинила експорт електроенергії на ринки Словаччини, Угорщини, Румунії для стабілізації власної енергосистеми. Тому зараз українська енергосистема працює в ізольованому режимі, а коливання цін на експортних ринках не мають жодного відношення до формування цін на внутрішньому ринку України.

Додатковий тягар для бізнесу

Якщо граничні ціни будуть переглянуті у бік зростання, то додаткові витрати українських підприємств на закупівлю електричної енергії зростуть на десятки мільярдів гривень. При цьому фінансовий тягар, який торкнеться насамперед бізнесу, може призвести до катастрофічних наслідків для національної економіки. Що особливо небезпечно в умовах війни.

У ФРУ зауважили, що машинобудівні підприємства працюють наразі цілодобово, аби виробити деталі, які потрібні для енергетичної інфраструктури. Однак будь-яке збільшення вартості електричної енергії негативно позначиться на собівартості промислової продукції. Це призведе до закриття заводів та скорочення працівників.

Тож стабільність роботи промисловості надважлива в контексті як підтримки економіки, так і для забезпечення Збройних Сил України, а також для відновлення руйнувань, яких вже зазнала Україна.

Чому важливо уникати подібного тиску на промисловість

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, падіння ВВП України у 2022 році складе 35% за інфляції 30%. Водночас український уряд очікує зростання ВВП у 2023 році на 4,6%, Нацбанк України – на 5,5%. Аби ці оптимістичні прогнози справдилися, не можна чинити додаткове навантаження на промисловість.

Зараз для України вкрай необхідно виробляти та експортувати саме продукцію з великою доданою вартістю, що забезпечить надходження до бюджетів усіх рівнів та стабільність курсу гривні. Крім того, важливо зберегти роботу на промпідприємствах, які знаходяться у прифронтових регіонах.

Підвищення цін на електроенергію своєю чергою знищить економічну доцільність роботи підприємств та призведе до падіння виробництва, зниження податкових надходжень, скорочень валютних надходжень, масового звільнення працівників.

Враховуючи ризики, Федерація роботодавців України закликала Міністра енергетики України сприяти непідвищенню граничних цін на електроенергію та зберегти їх на поточному рівні. Також організація просить ініціювати внесення змін до Методики, аби процедура перегляду граничних цін відповідала реаліям внутрішнього ринку електричної енергії.