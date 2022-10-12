Про це 24 каналу розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російські ракети пошкодили близько 30% енергетичної системи України. Однак, на думку Корольчука, цей показник є більш математичним. В реальності ситуація краща.

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За його словами, наразі процес все-таки контрольований. Усі руйнування підлягають оперативному ремонту, після якого об'єкти зможуть виробляти електроенергію в кризовому режимі. Але основний ремонт може затягнутися.

І Бурштинська, і Ладижинська ТЕС. Там є перспектива доволі швидкого відновлення в оперативному режимі. Але основний ремонт може затягнутися до 2-3 місяців. Однак станції будуть здатні працювати,

– зазначив Корольчук.

Він додав, що показник у 30%, найімовірніше, враховує встановлену потужність об'єктів. Однак ні Бурштинська, ні Ладижинська ТЕС давно не працювали на повну потужність.

Вони та інші вражені об'єкти здебільшого входять в групу маневрових потужностей – покривають піки споживання електроенергії. Тому, за оцінками Корольчука, вражено близько 7% – 10% залежно від пори року.

Чому, найімовірніше не обійдеться без віялових відключень

На думку Корольчука, віялові відключення – найефективніший варіант, який дозволить внормувати проблеми з енергетичною системою України після ракетних ударів.

"Оптимальний процес – примусове відключення електроенергії. Хочеш, не хочеш – тобі відключають. Бо ці рекомендації щодо самостійного обмеження в пікові години насправді дають мінімальний ефект. І в США, і в Австралії були такі обмеження. Нічого дивного нема", – наголосив Корольчук.

Ситуація може погіршитися, якщо окупанти спробують вдарити по українських АЕС. Найімовірніше, вони не здатні розвалити реактор, адже там потужні системи захисту. Але влучити по підстанціях, лініях передач чи об'єктах, які відповідають за виробництво електроенергії на АЕС – можуть.

Зараз в Україні продовжують працювати 9 енергоблоків без Запорізької АЕС. Це – база електроенергії, яка постійно поступає в мережу. А маневрові потужності (ТЕС, ТЕЦ – 24 каналу), згрубша кажучи, допомагають підрівнювати до 220 вольтів, щоб була стабільна напруга.

Якщо АЕС зупиняться, то звідки поповнити дефіцит – поки відповіді немає. Можна сподіватися на Європу, але там теж електроенергія зараз в дефіциті. Та й пропускна потужність транскордонних ліній електропередач не є значною. У такому випадку в Україні дійсно ймовірні "блекаути" на частині території.

Ми розуміли, що мають бути задіяні певні механізми, щоб не допустити або мінімізувати втрати від ударів по енергосистемі. Об'єктивно це виявилося технічно складно зробити. Можливо, систем ППО та ПРО не вистачає,

– розповів Корольчук.

Корольчук пояснив, як ракетні удари вплинули на енергосистему України: дивіться відео

Додамо, російські окупанти знову пошкодили підстанцію, яка була пов'язана із Запорізькою АЕС. Зараз об'єкт знову працює на дизель-генераторах. Пошкодження сталися о 8:59 ранку.

За даними Енергоатома, окупанти обстріляли ракетами підстанцію "Дніпровська" у Дніпропетровській області. Через це відімкнулася лінія зв'язку 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. Енергоатом відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного палива. Однак станом на 10:00 російські окупанти не пропустили колону автомобілів компанії.