Відповідну інформацію повідомили в Міністерстві енергетики України. Там пояснили, яка наразі склалась ситуація.

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Україна не експортуватиме електроенергію

Міністр енергетики України Герман Галущенко пригадав, що Україна виконувала свої зобов'язання перед європейськими партнерами з експорту електроенергії навіть після того, як понад 7 місяців тому зупинили Запорізьку атомну електростанцію.

Але сьогоднішні (мовиться про 10 жовтня – 24 канал) ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію і електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми,

– повідомив Галущенко.

За його словами, саме експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів.

Міністр пояснив, що саме тому Росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України.

Перед цим у Офісі Президента України пояснили, що внаслідок ударів ворога постраждала критична інфраструктура. Зокрема, і Київська ТЕЦ.

Також людей попередили, що масова атака може вплинути на стабільність енергозабезпечення. Тому українцям радять бути готовими до наслідків ворожих обстрілів, аж до віялових відключень.

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