Таку думку 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, очільник Кремля став робити ще більше помилок після саміту ШОС у Самарканді, де натрапив на холодну зустріч з лідерами інших країн.

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Головні політичні помилки Путіна

Піонтковський назвав низку політичних помилок до яких вдався російський президент у війні проти України, зокрема:

Позором для Москви було вчорашнє голосування (щодо засудження Генасамблеєю ООН анексії українських територій – 24 канал). Я не знаю, що для них гірше – навіть Сербія голосувала за засудження Росії,
– наголосив російський публіцист.

Так, тільки 4 країни, окрім Росії, виступили проти резолюції щодо засудження анексії країною-агресоркою чотирьох областей нашої держави: Сирія, Північна Корея, Білорусь та Нікарагуа. Навіть Еритрея не підтримала спроби Путіна привласнити території України.

Повний стрім з Андрієм Піонтковським: дивіться відео

Знищення Росією нашої інфраструктури: що відомо

  • Вранці 10 жовтня російські загарбники масовано обстріляли низку українських міст. Відомо, що ворог використав 84 крилаті ракети та 24 безпілотники, з яких 13 – іранські "Шахід-136".
  • Окупанти вдарили по українських містах високоточними крилатими ракетами наземного, морського та повітряного базування, зокрема Х101, Х555. Вони атакували Україну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону.
  • В Офісі Президента повідомили, що кількість загиблих унаслідок терористичних ударів країни-агресорки становить 23 особи. Ще понад 100 українців зазнали поранень.
  • У Штабі оборони Запорізького краю повідомляють, що упродовж 14 жовтня – День захисника України – окупанти можуть активізуватися. Українські військові вважають, що ворог може завдавати чергових масованих ракетних ударів по обласних центрах.