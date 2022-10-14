Таку думку 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, очільник Кремля став робити ще більше помилок після саміту ШОС у Самарканді, де натрапив на холодну зустріч з лідерами інших країн.

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Головні політичні помилки Путіна

Піонтковський назвав низку політичних помилок до яких вдався російський президент у війні проти України, зокрема:

мобілізація, яка стає все більшою проблемою для Росії;

так звані референдуми та анексія 4 українських областей;

Позором для Москви було вчорашнє голосування (щодо засудження Генасамблеєю ООН анексії українських територій – 24 канал). Я не знаю, що для них гірше – навіть Сербія голосувала за засудження Росії,

– наголосив російський публіцист.

Так, тільки 4 країни, окрім Росії, виступили проти резолюції щодо засудження анексії країною-агресоркою чотирьох областей нашої держави: Сирія, Північна Корея, Білорусь та Нікарагуа. Навіть Еритрея не підтримала спроби Путіна привласнити території України.

підрив обох "Північних потоків". Так, розслідування аварії на газопроводах вже завершується і на Заході немає жодних сумнівів, що це наслідки терористичних дій країни-агресорки;

знищення критичної інфраструктури нашої держави.

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