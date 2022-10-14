Таку думку 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, очільник Кремля став робити ще більше помилок після саміту ШОС у Самарканді, де натрапив на холодну зустріч з лідерами інших країн.
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Головні політичні помилки Путіна
Піонтковський назвав низку політичних помилок до яких вдався російський президент у війні проти України, зокрема:
- мобілізація, яка стає все більшою проблемою для Росії;
- так звані референдуми та анексія 4 українських областей;
Позором для Москви було вчорашнє голосування (щодо засудження Генасамблеєю ООН анексії українських територій – 24 канал). Я не знаю, що для них гірше – навіть Сербія голосувала за засудження Росії,
– наголосив російський публіцист.
Так, тільки 4 країни, окрім Росії, виступили проти резолюції щодо засудження анексії країною-агресоркою чотирьох областей нашої держави: Сирія, Північна Корея, Білорусь та Нікарагуа. Навіть Еритрея не підтримала спроби Путіна привласнити території України.
- підрив обох "Північних потоків". Так, розслідування аварії на газопроводах вже завершується і на Заході немає жодних сумнівів, що це наслідки терористичних дій країни-агресорки;
- знищення критичної інфраструктури нашої держави.
Повний стрім з Андрієм Піонтковським: дивіться відео
Знищення Росією нашої інфраструктури: що відомо
- Вранці 10 жовтня російські загарбники масовано обстріляли низку українських міст. Відомо, що ворог використав 84 крилаті ракети та 24 безпілотники, з яких 13 – іранські "Шахід-136".
- Окупанти вдарили по українських містах високоточними крилатими ракетами наземного, морського та повітряного базування, зокрема Х101, Х555. Вони атакували Україну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону.
- В Офісі Президента повідомили, що кількість загиблих унаслідок терористичних ударів країни-агресорки становить 23 особи. Ще понад 100 українців зазнали поранень.
- У Штабі оборони Запорізького краю повідомляють, що упродовж 14 жовтня – День захисника України – окупанти можуть активізуватися. Українські військові вважають, що ворог може завдавати чергових масованих ракетних ударів по обласних центрах.