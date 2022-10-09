Пошкодження газопроводів сталося наприкінці вересня. Про початок розслідування повідомили 9 жовтня з посиланням на лист Міноборони Німеччини.

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Німеччина розслідує підрив "Північних потоків"

Глава федеральної поліції Німеччини Дітер Романн минулого тижня скерував у Бундесвер запит на "допомогу в отриманні уявлення про пошкодження на газопроводах". Його задовольнили лише після оцінки наявних для цього ресурсів у військово-морських сил та правової перевірки міністерства оборони.

У місії, яку сформували зі службовців федеральної поліції Німеччини та Бундесверу, також беруть участь 2 судна німецьких ВМС:

тральщик-шукач мін Dillingen,

багатоцільовий корабель Mittelgrund.

Вони вийшли в море з військово-морських баз у Кілі та Екернферде 7 жовтня та попрямували до данського острова Борнхольм. Саме там трапилися пошкодження газопроводів. На борту суден перебувають водолази, які задокументують пошкодження труб.

Наразі правоохоронці розглядають версію про те, що пошкодження труб "Північних потоків" стали результатом саботажу. Однак хто саме несе за нього відповідальність, наразі невідомо.

Тижнем раніше про початок розслідування також оголосила влада Швеції. До місця інциденту скерували підводний човен.

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Витоки газу з "Північних потоків" у Балтійському морі

У ніч з 25 на 26 вересня повідомили про руйнування трьох ниток газопроводу. Пошкодилися 2 трубопроводи "Північного потоку-1" і один трубопровід "Північного потоку-2".

Варто зазначити, що "Північним потоком-1" Росія транспортує газ до країн ЄС. Натомість "Північний потік-2" не був введений в експлуатацію через вторгнення Росії в Україну.

2 жовтня у Данії заявили, що газопроводи перестали витікати, але шведська берегова охорона повідомила, що менший витік в "Північному потоці-2" збільшився.

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