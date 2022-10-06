Прокуратура Швеція не дала жодних вказівок на те, як відбулися вибухи або хто може нести відповідальність за них. Прокурор Матс Люнгквіст, який очолює розслідування, сказав, що розслідування місця злочину зміцнило підозри в диверсії.

До теми Росія могла підірвати "Північні потоки" підводними безпілотниками, – Times

Розслідування Швеції підтвердило вибухи на "Північних потоках"

Слід наголосили, що йдеться про розслідування витоку з "Північних потоків" у шведській економічній зоні.

Ми можемо констатувати, що на "Північних потоках 1 і 2" у шведській економічній зоні були вибухи, які завдали значної шкоди газопроводам. Розслідування місця злочину зміцнило підозри у грубій диверсії,

– сказав він.

Вилучені з місця злочину матеріали аналізують, щоб з'ясувати, "чи можна комусь вручити підозру та згодом притягнути до відповідальності".

Витоки газу з "Північних потоків" у Балтійському морі

У ніч з 25 на 26 вересня стало відомо про руйнування трьох ниток газопроводу. Відомо про руйнування двох трубопроводів "Північного потоку-1" і тільки одного трубопроводу "Північного потоку-2".

Варто зазначити, що "Північним поток-1" Росія транспортує газ до країн ЄС. Натомість "Північний потік-2" не був введений в експлуатацію через вторгнення Росії в Україну.

2 жовтня у Данії заявили, що газопроводи перестали витікати, але шведська берегова охорона повідомила, що менший витік в "Північному потоці-2" збільшився.

Дізнайтесь більше – хто підірвав "Північні потоки": дивіться відео