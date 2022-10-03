Берегова охорона Швеції заявила, що один витік із газопроводу "Північний потік-2" не припинився, а натомість збільшився. Діаметр витоку збільшився у порівнянні з тим, що фіксували 2 жовтня.

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У "Газпромі" кажуть, що витік припинився

Берегова охорона продовжила надзвичайні заходи для стабілізації ситуації.

Повідомляється, що після обльоту місць витоку в понеділок, 3 жовтня, витому з "Північного потоку-1" більше не було видно. Відтак, як повідомила шведська берегова охорона, можна сказати, що він припинився.

Заява берегової охорони Швеції з'явилася після того, як російський "Газпром" повідомив, що буцімто витоки в обох трубопроводах припинилися.

У "Газпромі" зазначили, що продовжують працювати над зниженням тиску на лінії B газопроводу "Північний потік-2".

Витік газу з "Північного потоку": що відомо на цей момент

У ніч проти 26 вересня сталося руйнування відразу 3 ниток газопроводу в Балтійському морі. Відбулося руйнування двох трубопроводів "Північного потоку-1", яким Росія транспортує газ у ЄС.

Натомість на "Північному потоці-2", який не був введений в експлуатацію через війну в Україні, відбулося руйнування тільки одного трубопроводу.

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У Німеччині підозрюють, що витоки газу є наслідком умисних дій. Відповідну думку підтримав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. За його словами, Євросоюз посилить захист своєї енергетичної інфраструктури.

У НАТО також відреагували на витік газу та заявили, що це диверсія. Натомість у Росії інцидент назвали дуже тривожними новинами та заявили, що до цього, можливо, причетні диверсійні групи.

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