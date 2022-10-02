Про це представники Nord Stream 2 AG заявили Данському енергетичному агентству.

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"Компанія Nord Stream 2 AG поінформувала Данське енергетичне агентство про те, що наразі на газопроводі NS2 A досягнуто стабільного тиску. Таким чином, це свідчить про те, що витікання газу на цьому трубопроводі припинилося", – мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що витік стався за день до урочистого запуску Балтійського газопроводу, яким газ із Норвегії надходитиме до Польщі. Таким чином, Варшава прагне повністю відмовитися від російської сировини.

ЗМІ розповіли про стан схрону хімічної зброї біля "Північного потоку"

У Балтійському морі неподалік від місця витоку газопроводу Nord Stream колись була захоронена хімічна зброя. Вона була перехоплена на території Німеччини після Другої світової війни, а потім скинута у різних місцях Балтійського моря. Про це повідомляє Фінське агентство з навколишнього середовища у своєму прес-релізі.

Як відомо з радянських архівів, у Балтійському морі було затоплено десятки тисяч авіаційних бомб, які були споряджені різними небезпечними елементами. Крім того, на дні Балтійського моря захоронені понад 10 тисяч димових хімічних мін та майже 170 тонн технічних ємностей з різними отруйними речовинами.

Зараз вивчається ймовірність витоку метану через ці шкідливі речовини.

Підриви "Північних потоків": головне

У Балтійському морі сталося кілька витоків російського газу з "Північних потоків". Одночасно 3 гілки газопроводу зазнали пошкоджень та перестали функціонувати.

На витік газу на "Північному потоці" у твітері відреагував радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, витік газу – це російський акт агресії в напрямку ЄС. У планах Кремля викликати паніку перед зимою.

В Альянсі 29 вересня відреагували на витоки газу на "Північних потоках". Держави-члени НАТО наголосили, що глибоко стурбовані через пошкодження газогонів, адже витоки блакитного палива створили серйозні ризики.

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