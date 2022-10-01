Таку думку 24 каналу висловив експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. Він нагадав, що у НАТО пообіцяли надати рішучу відповідь на будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру держав-членів альянсу.

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За словами Ступака, така заява альянсу – радше дипломатична хитрість.

Це дипломатичний трюк. У НАТО кажуть, мовляв, коли будуть результати розслідування, тоді вони як дадуть відповідь. Але це розслідування може затягнутися на місяці чи роки,

– сказав експерт Інституту майбутнього.

Він додав, що встановити причетних до диверсії на газопроводах можуть навіть після закінчення війни в України.

Коли варто очікувати на відповідь НАТО

За словами експерта, така позиція альянсу є логічною, адже там не можуть нікого звинуватити без доказів.

Це підводний об'єкт, до розслідування потрібно залучити водолазів та підводні човни, проводити дослідження, допит свідків, повторний допит. Також повинен пройти судовий процес,

– зазначив Ступак.

Аналогії зі справою про збиття літака MH17

Експерт Інституту майбутнього провів аналогію зі справою про збиття малайзійського пасажирського літака рейсу MH17 у липні 2014 року.

В принципі, все було зрозуміло з самого початку. Але вже стільки років минуло, вже скільки часу тягнеться цей судовий процес, а судді все ще заслуховують пояснення. З "Північними потоками" процес може тривати не менше,

– зауважив Ступак.

Розслідування збиття пасажирського літака Boeing 777 у небі над Донеччиною тривало майже 6 років. Суд почав розглядати справу 9 березня 2020 року, а завершив у червні 2022 року. У Нідерландах анонсували, що суд винесе вирок щодо збиття MH17 17 листопада

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