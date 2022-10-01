Таку думку 24 каналу висловив експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. Він нагадав, що у НАТО пообіцяли надати рішучу відповідь на будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру держав-членів альянсу.
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За словами Ступака, така заява альянсу – радше дипломатична хитрість.
Це дипломатичний трюк. У НАТО кажуть, мовляв, коли будуть результати розслідування, тоді вони як дадуть відповідь. Але це розслідування може затягнутися на місяці чи роки,
– сказав експерт Інституту майбутнього.
Він додав, що встановити причетних до диверсії на газопроводах можуть навіть після закінчення війни в України.
Коли варто очікувати на відповідь НАТО
За словами експерта, така позиція альянсу є логічною, адже там не можуть нікого звинуватити без доказів.
Це підводний об'єкт, до розслідування потрібно залучити водолазів та підводні човни, проводити дослідження, допит свідків, повторний допит. Також повинен пройти судовий процес,
– зазначив Ступак.
Аналогії зі справою про збиття літака MH17
Експерт Інституту майбутнього провів аналогію зі справою про збиття малайзійського пасажирського літака рейсу MH17 у липні 2014 року.
В принципі, все було зрозуміло з самого початку. Але вже стільки років минуло, вже скільки часу тягнеться цей судовий процес, а судді все ще заслуховують пояснення. З "Північними потоками" процес може тривати не менше,
– зауважив Ступак.
Іван Ступак розповів, коли чекати відповіді від НАТО щодо "Північних потоків": дивіться відео
Підриви на "Північних потоках": що відомо
- У Балтійському морі сталося кілька витоків російського газу з "Північних потоків". Одразу 3 гілки газопроводу зазнали пошкоджень.
- Згодом берегова охорона Швеції виявила ще один витік газу. У Швеції не виключають того, що була ще одна детонація.
- В Офісі Президента України заявили, що витік газу на "Північних потоках" – це теракт, який спланувала Росія. У планах Кремля було дестабілізувати економічну ситуацію у Європі та викликати паніку перед зимою.
- За інформацією видання The Times, Росія могла підірвати "Північні потоки" за допомогою підводних безпілотників, які могли запустити з невеликого судна.