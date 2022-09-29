Як відомо, 27 вересня, одразу 3 гілки газопроводу зазнали пошкоджень.

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Що видно на знімках супутника

На фото видно, що один з витоків "Північного потоку-1" значно більший, ніж виток з "Північного потоку-2". Зазначимо, ЗМІ припускають, що обидва газопроводи можуть назавжди стати непридатними.



Супутниковий знімок витоку з "Північного потоку-2" / фото Sky News



Знімок великого витоку з "Північного потоку-1" / фото Sky News

Варто зауважити, що берегова охорона Швеції знайшла четвертий витік з російського газопроводу. Там не виключають, що це міг бути черговий підрив.

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Чи спричинять витоки екологічну катастрофу

За підрахунками експертів, через підрив "Північних потоків" в атмосферу відбудеться викид 300 тисяч тонн метану. У Німеччині глибоко стурбовані наслідками, які спричиняють витоки.

За інформацією Bloomberg, цей витік газу може стати найбільшим в історії. Як відомо, трубопроводи позбавлені механізму стримування. Тобто, зупинити процес витікання газу неможливо.

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