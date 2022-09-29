Как известно, 27 сентября, сразу 3 ветви газопровода получили повреждения.

К теме Какая польза россии от подрыва "Северных потоков"

Что видно на снимках спутника

На фото видно, что одна из утечек "Северного потока-1" значительно больше, чем утечка из "Северного потока-2". Отметим, СМИ предполагают, что оба газопровода могут навсегда оказаться непригодными.



Спутниковый снимок утечки из "Северного потока-2" / Sky News



Фото большой утечки из "Северного потока-1" / фото Sky News

Следует заметить, что береговая охрана Швеции нашла четвертую утечку из российского газопровода. Там не исключается, что это мог быть очередной подрыв.

Обратите внимание Это теракт, который россияне совершили умышленно – Минэнергетики о повреждении "Северных потоков"

Приведут ли утечки к экологической катастрофе

По подсчетам экспертов, из-за подрыва "Северных потоков" в атмосферу произойдет выброс 300 тысяч тонн метана. В Германии глубоко озабочены последствиями, вызванными истоками.

По информации Bloomberg, эта утечка газа может стать самой большой в истории. Как известно, трубопроводы лишены механизма сдерживания. То есть, остановить процесс утечки газа невозможно.

Заметьте – "Северному потоку" конец: смотрите видео