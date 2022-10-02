Об этом представители Nord Stream 2 AG заявили Датскому энергетическому агентству.

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"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на газопроводе NS2 A достигнуто стабильное давление. Таким образом, это свидетельствует о том, что утечка газа на этом трубопроводе прекратилась", – говорится в сообщении.

Заметим, что утечка произошла за день до торжественного запуска Балтийского газопровода, по которому газ из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.

СМИ рассказали о состоянии хранения химического оружия возле "Северного потока"

В Балтийском море недалеко от места утечки газопровода Nord Stream когда-то было захоронено химическое оружие. Оно было перехвачено на территории Германии после Второй мировой войны, а затем было сброшено в разных местах Балтийского моря. Об этом сообщает Финское агентство по окружающей среде в своем пресс-релизе.

Как известно из советских архивов, в Балтийском море были затоплены десятки тысяч авиационных бомб, снаряженных различными опасными элементами. Кроме того, на дне Балтийского моря захоронены более 10 тысяч дымовых химических мин и около 170 тонн технических емкостей с различными ядовитыми веществами.

Сейчас изучается вероятность утечки метана из-за этих вредных веществ.

Подрывы "Северных потоков": главное

В Балтийском море произошло несколько утечек российского газа из "Северных потоков". Одновременно 3 ветви газопровода получили повреждения и перестали функционировать.

На утечку газа на "Северном потоке" в твиттере отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, утечка газа – это российский акт агрессии в направлении ЕС. В планах Кремля вызвать панику перед зимой.

В Альянсе 29 сентября отреагировали на утечки газа на "Северных потоках". Государства-члены НАТО подчеркнули, что глубоко обеспокоены повреждениями газопроводов, так как утечки голубого топлива создали серьезные риски.

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