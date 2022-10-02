Об этом представители Nord Stream 2 AG заявили Датскому энергетическому агентству.

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"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на газопроводе NS2 A достигнуто стабильное давление. Таким образом, это свидетельствует о том, что утечка газа на этом трубопроводе прекратилась", – говорится в сообщении.

Заметим, что утечка произошла за день до торжественного запуска Балтийского газопровода, по которому газ из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.

СМИ рассказали о состоянии хранения химического оружия возле "Северного потока"

В Балтийском море недалеко от места утечки газопровода Nord Stream когда-то было захоронено химическое оружие. Оно было перехвачено на территории Германии после Второй мировой войны, а затем было сброшено в разных местах Балтийского моря. Об этом сообщает Финское агентство по окружающей среде в своем пресс-релизе.

Как известно из советских архивов, в Балтийском море были затоплены десятки тысяч авиационных бомб, снаряженных различными опасными элементами. Кроме того, на дне Балтийского моря захоронены более 10 тысяч дымовых химических мин и около 170 тонн технических емкостей с различными ядовитыми веществами.

Сейчас изучается вероятность утечки метана из-за этих вредных веществ.

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