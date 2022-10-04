Прокурор Матс Люнгквіст наказав закрити цей район, оскільки він проводить попереднє розслідування "підозри в грубому саботажі". Він зазначив, що не може повідомляти про слідчі дії, які будуть вжиті.
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До двох витоків біля берегів Швеції заборонили наближатися
Я розумію великий суспільний інтерес, але ми на початку попереднього розслідування, і тому я не можу вдаватися в подробиці про те, які слідчі заходи ми вживаємо,
– сказав прокурор.
Шведська берегова охорона заявила, що кораблям, водолазам, рибальським суднам і підводним апаратам, серед іншого, заборонено наближатися в радіусі 9,3 кілометра (5,8 милі) до двох витоків біля берегів Швеції.
Витік газу з "Північного потоку": що відомо на цей момент
- Інформація про руйнування відразу 3 ниток газопроводу в Балтійському морі з'явилася в ніч проти 26 вересня. Відомо, що сталося руйнування двох трубопроводів "Північного потоку-1", яким Росія транспортує газ у країни ЄС. При цьому на "Північному потоці-2", який не був введений в експлуатацію, відбулося руйнування тільки одного трубопроводу.
- Влада Данії заявила, що газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2" перестали витікати. Однак шведська берегова охорона 3 жовтня повідомила, що менший витік в "Північному потоці-2" збільшився і становить близько 30 метрів в діаметрі.
- У Німеччині підозрюють, що витоки газу є наслідком умисних дій. Також про це заявив і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Про диверсію заявили і в НАТО.
- У Росії інцидент назвали "дуже тривожними новинами" та заявили, що до цього, можливо, причетні диверсійні групи.
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