Прокурор Матс Люнгквіст наказав закрити цей район, оскільки він проводить попереднє розслідування "підозри в грубому саботажі". Він зазначив, що не може повідомляти про слідчі дії, які будуть вжиті.

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До двох витоків біля берегів Швеції заборонили наближатися

Я розумію великий суспільний інтерес, але ми на початку попереднього розслідування, і тому я не можу вдаватися в подробиці про те, які слідчі заходи ми вживаємо,

– сказав прокурор.

Шведська берегова охорона заявила, що кораблям, водолазам, рибальським суднам і підводним апаратам, серед іншого, заборонено наближатися в радіусі 9,3 кілометра (5,8 милі) до двох витоків біля берегів Швеції.

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