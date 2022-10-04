Прокурор Матс Люнгквист приказал закрыть этот район, поскольку проводит предварительное расследование "подозрения в грубом саботаже". Он отметил, что не может сообщать о следственных действиях, которые будут предприняты.
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К двум истокам у берегов Швеции запретили приближаться
Я понимаю большой общественный интерес, но мы в начале предварительного расследования, и поэтому я не могу вдаваться в подробности о том, какие следственные меры мы принимаем,
– сказал прокурор.
Шведская береговая охрана заявила, что кораблям, водолазам, рыболовным судам и подводным аппаратам, среди прочего, запрещено приближаться в радиусе 9,3 километра (5,8 мили) к двум истокам у берегов Швеции.
Утечка газа из "Северного потока": что известно на данный момент
- Информация о разрушении сразу 3 нитей газопровода в Балтийском море появилась в ночь на 26 сентября. Известно, что произошло разрушение двух трубопроводов "Северного потока-1", по которому Россия транспортирует газ в страны ЕС. При этом на "Северном потоке-2", не введенном в эксплуатацию, произошло разрушение только одного трубопровода.
- Власти Дании заявили, что газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" перестали вытекать. Однако шведская береговая охрана 3 октября сообщила, что меньшая утечка в "Северном потоке-2" увеличилась и составляет около 30 метров в диаметре.
- В Германии подозревают, что утечки газа являются следствием умышленных действий. Также об этом заявил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. О диверсии заявили и в НАТО.
- В России Инцидент назвали "очень тревожными новостями" и заявили, что к этому, возможно, причастны диверсионные группы.
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