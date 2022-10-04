Прокурор Матс Люнгквист приказал закрыть этот район, поскольку проводит предварительное расследование "подозрения в грубом саботаже". Он отметил, что не может сообщать о следственных действиях, которые будут предприняты.

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К двум истокам у берегов Швеции запретили приближаться

Я понимаю большой общественный интерес, но мы в начале предварительного расследования, и поэтому я не могу вдаваться в подробности о том, какие следственные меры мы принимаем,

– сказал прокурор.

Шведская береговая охрана заявила, что кораблям, водолазам, рыболовным судам и подводным аппаратам, среди прочего, запрещено приближаться в радиусе 9,3 километра (5,8 мили) к двум истокам у берегов Швеции.

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