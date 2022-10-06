Прокуратура Швеция не дала никаких указаний на то, как произошли взрывы или кто может отвечать за них. Возглавляющий расследование прокурор Матс Люнгквист сказал, что расследование места преступления укрепило подозрения в диверсии.

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Расследование Швеции подтвердило взрывы на "Северных потоках"

Следует отметить, что речь идет о расследовании утечки из "Северных потоков" в шведской экономической зоне.

Мы можем констатировать, что на "Северных потоках 1 и 2" в шведской экономической зоне были взрывы, нанесшие значительный ущерб газопроводам. Расследование места преступления укрепило подозрения в грубой диверсии,

– сказал он.

Изъятые с места преступления материалы анализируют, чтобы выяснить, "можно ли кому-то вручить подозрение и впоследствии привлечь к ответственности".

Утечки газа из "Северных потоков" в Балтийском море

В ночь с 25 на 26 сентября стало известно о разрушении трех нитей газопровода. Известно о разрушении двух трубопроводов "Северного потока-1" и только одного трубопровода "Северного потока-2".

Стоит отметить, что "Северным потоком-1" Россия транспортирует газ в страны ЕС. "Северный поток-2" не был введен в эксплуатацию из-за вторжения России в Украину.

2 октября в Дании заявили, что газопроводы перестали вытекать, но шведская береговая охрана сообщила, что меньшая утечка в "Северном потоке-2" увеличилась.

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