Повреждение газопроводов произошло в конце сентября. О начале расследования сообщили 9 октября со ссылкой на письмо Минобороны Германии.

К теме Швеция закрыла акваторию Балтийского моря возле утечки из "Северного потока"

Германия расследует подрыв "Северных потоков"

Глава федеральной полиции Германии Дитер Романн на прошлой неделе направил в Бундесвер запрос на "помощь в получении представления о повреждениях на газопроводах". Его удовлетворили только после оценки имеющихся для этого ресурсов военно-морских сил и правовой проверки министерства обороны.

В миссии, сформированной из служащих федеральной полиции Германии и Бундесвера, также принимают участие 2 судна немецких ВМС:

тральщик-искатель мин Dillingen,

многоцелевой корабль Mittelgrund.

Они вышли в море с военно-морских баз в Киле и Экернферде 7 октября и направились к датскому острову Борнхольм. Именно там произошло повреждение газопроводов. На борту судов находятся водолазы, которые задокументируют повреждение труб.

Правоохранители рассматривают версию о том, что повреждения труб "Северных потоков" стали результатом саботажа. Однако кто именно несет за него ответственность, пока неизвестно.

Неделей ранее о начале расследования также объявили власти Швеции. К месту инцидента направили подлодку.

Заметьте В Швеции назвали предварительные причины утечек на "Северном потоке"

Утечки газа из "Северных потоков" в Балтийском море

В ночь с 25 на 26 сентября сообщили о разрушении трех нитей газопровода. Повредились 2 трубопровода "Северного потока-1" и один трубопровод "Северного потока-2".

Следует отметить, что по "Северному потоку-1" Россия транспортирует газ в страны ЕС. "Северный поток-2" не был введен в эксплуатацию из-за вторжения России в Украину.

2 октября в Дании заявили, что газопроводы перестали вытекать, но шведская береговая охрана сообщила, что меньшая утечка в "Северном потоке-2" увеличилась.

Что известно о повреждениях на Северном потоке: видео