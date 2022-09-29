Хто вийде з тюрми народів

Для того, щоб мінімізувати кількість жертв у безглуздій війні, яку імперська росія розпочала проти України, демократичні країни мають прискорити цей процес розпаду.

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Збройні Сили України за підтримки цивілізованого світу фінансами та зброєю наближають безславний кінець путінських військ в Україні. Проте вже зараз варто планувати, яким буде світ після завершення військових дій і як вибудовувати відносини зі звільненими народами, які населяють росію.

Тепер у росії домінантним наративом є те, що "підступний Захід" розпочав війну проти всіх "росіян", до яких записали всі колоніальні народи. І лише москва може їх захистити. Однак це не так. Цивілізований світ має претензії безпосередньо до "ракової пухлини", розміри якої не більші за московську область. До туви, дагестану, татарстану та інших поневолених росією країн претензій немає. Більше того, з ними готові вибудовувати стосунки після падіння імперії.

Республіки рф, у яких видобуваються залізні та інші руди / Інфографіка надана автором

Чужі багатства

Захист москви – це також брехня. Протягом століть метрополія грабувала колонії, багаті на природні ресурси, залишаючи їх жити у злиднях. Набуття ж суверенітету забезпечить поневоленим народам стабільну економічну базу для подальшого розвитку. Це можна продемонструвати наочно. Усі стратегічні запаси природних ресурсів розташовані на периферії імперії.

Запаси енергоносіїв – це якутія (саха), алтай, тува, татарстан, калмикія, комі. Така ж картина – із покладами залізних руд. Не кажучи вже про лісові та інші аграрні ресурси. Та що там – наповнення алмазного фонду росії забезпечує бідна якутія, яка за якістю життя населення посідає 71 місце у рейтингу регіонів росії.

Місця зосередження покладів нафти та газу на території РФ / Інфографіка надана автором

Регіональним елітам росії необхідно подавати чіткі сигнали, що без домінантної ролі москви добробут їхніх країн має потенціал для бурхливого зростання і що цивілізований світ готовий надати їм підтримку у становленні національних суверенних держав.

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Територія, яку зараз займає російська імперія, безперечно, має бути демілітаризована. Крім цього, природні ресурси держав, що утворилися, повинні бути взяті під контроль світової спільноти на найближчі 20 років, щоб у нових еліт не виникла спокуса скористатися коштами, отриманими від їх продажу у військових цілях для зміни кордонів національних держав, що утворилиися. Або для особистого збагачення.

Як приклад такої програми можна взяти проєкт ООН "Нафта в обмін на продовольство", який дозволяв Іраку продавати нафту на світовому ринку в обмін на продовольство, медикаменти та інші необхідні для економіки ресурси, але не дозволяв йому відновити свої збройні сили.

Замість відмови від гонки озброєнь новостворені країни мають отримати гарантії безпеки та територіальної цілісності від великих гравців міжнародної політики – США, ЄС та Великої Британії, а також міжнародних утворень на кшталт ООН чи НАТО.

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Регіони рф із найбільшими покладами вугілля / Інфографіка надана автором

Час настав

Більше того, ситуація, коли сировинні ресурси не монополізовані метрополією, а розподілені між кількома республіками, дуже вигідна для цивілізованого світу та Європи зокрема. Тоді до справи беруться конкуренція та інші економічні чинники, і монополіст не може шантажувати весь Європейський Союз цінами на енергоносії та іншу сировину.

Багато російських колоній мають "уряди у вигнанні". Вони вже зараз можуть виходити з меморандумами про готовність після здобуття незалежності бути надійними партнерами на міжнародній арені. Більше того – із заявами, що готові підписати меморандум щодо постачання ресурсів на комерційних умовах під гарантії безпеки своїх національних республік.

І розпочинати цей проєкт треба вже зараз. Тегеранська зустріч, яка визначила світовий устрій на наступні півстоліття, відбулася за два роки до закінчення Другої світової війни. Сьогодні настав час знову вирішувати долю світу.

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