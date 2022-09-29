Ліміт "величі" вичерпується

І ще тоді запам'ятав один комент на тему війни. Ну, тоді ще ніхто не думав про війну, а скоріше така собі філософія на дивані про якусь можливу велику війну.

Варте уваги путін хотів усіх переграти, але знову запізнився

Прочитав тоді, запам'ятав. Прочитав сьогодні й витягну в допис. Отже, йшов 2018-й: "Все эти "Калибры", "Томагавки" и прочие "Арматы" – их на самом деле не так уж и много. И в случае большой, серьезной заварушки будут вымыты в первые 2 – 3 месяца, а потом в ход пойдут старые-добрые Т-62, Т-55 и резервисты с АК-47 и СКС. И вот тогда с таких вот баз и складов будет востребовано все".

Зараз у росіян починається цікавий період, коли скоро зима. І можна не встигнути довезти щось на фронт. А потім ще завести на місці. І загалом вийшло так, що ось війна, про яку так багато дивились фільмів та "мріяли" в коментах, починає приходити в кожен дім.

Цікаве Лиман – тільки початок: які міста стануть наступними в черзі на звільнення ЗСУ

Український феномен

Згадую, наш український 2014-й рік, коли вся країна дізналась, що таке целокс, кевлар, баофенг, класи бронежилетів тощо. Згодом ви починаєте відрізняти різні види танків, розумієте, чому на них пишуть Н2200, і ще купу дрібниць.

От тільки в Україні є сильне громадянське суспільство. Тому волонтери витягнули, а згодом держава підключилась. А у росіян з цим не дуже...

Актуальне – ЗСУ показали, як тренуються протидіяти окупантам на навчаннях у Великобританії: дивіться відео