Ліміт "величі" вичерпується
І ще тоді запам'ятав один комент на тему війни. Ну, тоді ще ніхто не думав про війну, а скоріше така собі філософія на дивані про якусь можливу велику війну.
Варте уваги путін хотів усіх переграти, але знову запізнився
Зараз у росіян починається цікавий період, коли скоро зима. І можна не встигнути довезти щось на фронт. А потім ще завести на місці. І загалом вийшло так, що ось війна, про яку так багато дивились фільмів та "мріяли" в коментах, починає приходити в кожен дім.
Цікаве Лиман – тільки початок: які міста стануть наступними в черзі на звільнення ЗСУ
Український феномен
Згадую, наш український 2014-й рік, коли вся країна дізналась, що таке целокс, кевлар, баофенг, класи бронежилетів тощо. Згодом ви починаєте відрізняти різні види танків, розумієте, чому на них пишуть Н2200, і ще купу дрібниць.
От тільки в Україні є сильне громадянське суспільство. Тому волонтери витягнули, а згодом держава підключилась. А у росіян з цим не дуже...
Актуальне – ЗСУ показали, як тренуються протидіяти окупантам на навчаннях у Великобританії: дивіться відео