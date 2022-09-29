Лимит "величия" иссякает

И еще тогда запомнил один коммент на тему войны. Ну, тогда еще никто не думал о войне, а скорее эдакая философия на диване о какой-то возможной большой войне.

Достойно внимания путин хотел всех переиграть, но опять опоздал

Прочел тогда, запомнил. Прочитал сегодня и вытащу в сообщение. Итак, шел 2018-й: "Все эти "Калибры", "Томагавки" и прочие "Арматы" – их на самом деле не так уж и много. И в случае большой, серьезной заварушки будут вымыты в первые 2 – 3 месяца, а потом в ход пойдут старые-добрые Т-62, Т-55 и резервисты с АК-47 и СКС. И вот тогда с таких вот баз и складов будет востребовано все".

Сейчас у россиян начинается интересный период, когда скоро зима. И можно не успеть довезти что-нибудь на фронт. А потом еще завести на месте. И вообще получилось так, что вот война, о которой так много смотрели фильмы и "мечтали" в комментах, начинает приходить в каждый дом.

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Украинский феномен

Вспоминаю, наш украинский 2014 год, когда вся страна узнала, что такое целлокс, кевлар, баофэнг, классы бронежилетов и так далее. Впоследствии вы начинаете отличать разные виды танков, понимаете, почему на них пишут Н2200, и еще кучу мелочей.

Вот только в Украине есть сильное гражданское общество. Поэтому волонтеры вытащили, а впоследствии государство подключилось. А у россиян с этим не очень...

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