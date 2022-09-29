Українські війська просунулися на захід, північ і північний схід від Лиману і працюють над завершенням оточення російських військ у Лимані та вздовж північного берега річки Сіверський Донець. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни.

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Які наслідки для росіян принесе успіх ЗСУ навколо Лиману

За попередньою інформацією, 28 вересня українські війська продовжували досягати значних успіхів навколо Лиману, наступаючи з півночі вздовж дуги Зелена Долина – Колодязі та з південного сходу в районі Ямполя.

У росії заявили, що ЗСУ загрожують російським позиціям і комунікаціям, які "підтримують" Лиманське угруповання.

Розвал "Лиманської кишені", ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та західної Луганської областей, і може дозволити українським військам загрожувати російським позиціям уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська,

– зазначили аналітики.

Вони підкреслили, що російське військове керівництво не спромоглося встановити інформаційні умови для потенційно неминучої поразки росіян у Лимані. Міноборони росії не реагує на поточні втрати росіян під Лиманом і не готується до колапсу на цій ділянці фронту, що, ймовірно, ще більше знизить і без того низький моральний дух росіян.

Окрім цього, майбутні досягнення України навколо критично важливих районів Донецької та Луганської областей можуть вбити додаткові клини між російськими націоналістами та військовим керівництвом, а також між російськими військами та їхнім начальством.

Що відбувається навколо Лиману: останні новини

Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ зміцнюють позиції біля Лимана на Донеччині. Вони продовжують наближатися до цього міста, звільняючи нові населені пункти.

Олег Жданов заявляв, що майбутнє звільнення Лиману дасть українським військовим змогу просуватися за двома напрямками – або на Сватове, або Сєвєродонецьк.

До речі, росіяни перекидають усі можливі підкріплення звідки тільки можливо. Там захоплено документи військовослужбовців з Таджикистану, різних регіональних та національних підрозділів.

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