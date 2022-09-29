Українські війська просунулися на захід, північ і північний схід від Лиману і працюють над завершенням оточення російських військ у Лимані та вздовж північного берега річки Сіверський Донець. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни.
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Які наслідки для росіян принесе успіх ЗСУ навколо Лиману
За попередньою інформацією, 28 вересня українські війська продовжували досягати значних успіхів навколо Лиману, наступаючи з півночі вздовж дуги Зелена Долина – Колодязі та з південного сходу в районі Ямполя.
У росії заявили, що ЗСУ загрожують російським позиціям і комунікаціям, які "підтримують" Лиманське угруповання.
Розвал "Лиманської кишені", ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та західної Луганської областей, і може дозволити українським військам загрожувати російським позиціям уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська,
– зазначили аналітики.
Вони підкреслили, що російське військове керівництво не спромоглося встановити інформаційні умови для потенційно неминучої поразки росіян у Лимані. Міноборони росії не реагує на поточні втрати росіян під Лиманом і не готується до колапсу на цій ділянці фронту, що, ймовірно, ще більше знизить і без того низький моральний дух росіян.
Окрім цього, майбутні досягнення України навколо критично важливих районів Донецької та Луганської областей можуть вбити додаткові клини між російськими націоналістами та військовим керівництвом, а також між російськими військами та їхнім начальством.
Що відбувається навколо Лиману: останні новини
- Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ зміцнюють позиції біля Лимана на Донеччині. Вони продовжують наближатися до цього міста, звільняючи нові населені пункти.
- Олег Жданов заявляв, що майбутнє звільнення Лиману дасть українським військовим змогу просуватися за двома напрямками – або на Сватове, або Сєвєродонецьк.
- До речі, росіяни перекидають усі можливі підкріплення звідки тільки можливо. Там захоплено документи військовослужбовців з Таджикистану, різних регіональних та національних підрозділів.
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