"Другу армію світу" судомить
Аналогічно й у обороні. Нині вони не можуть ефективно здійснювати ні того, ні іншого.
Про важливе Не тіште себе ілюзіями, що ключ до перемоги – це особисто Путін
І саме зараз вони займаються суїцидальною рефлексією. Стягують на лівому березі (Херсонщини – 24 канал) артилерію для прикриття інфантильних на правому березі. Але ця історія має щонайменше два парадоксальних моменти.
На обох берегах Херсонщини росіяни потрапили у патову ситуацію / Фото Lb.ua
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Два контрольних постріли
- Перший – у росіян мало БК для реалізації "вогневого валу" в обороні.
- Другий – стягуючи артилерію вони оголюють Запорізьку локацію та підставляють свої підрозділи під високоточні удари значно більш далекобійних засобів Збройних Сил України.
Це вже суїцидальний пат не тільки правобережного угруповання, а й лівобережного.
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