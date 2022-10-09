"Другу армію світу" судомить

Аналогічно й у обороні. Нині вони не можуть ефективно здійснювати ні того, ні іншого.

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І саме зараз вони займаються суїцидальною рефлексією. Стягують на лівому березі (Херсонщини – 24 канал) артилерію для прикриття інфантильних на правому березі. Але ця історія має щонайменше два парадоксальних моменти.



На обох берегах Херсонщини росіяни потрапили у патову ситуацію / Фото Lb.ua

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Два контрольних постріли

Перший – у росіян мало БК для реалізації "вогневого валу" в обороні.

– у росіян мало БК для реалізації "вогневого валу" в обороні. Другий – стягуючи артилерію вони оголюють Запорізьку локацію та підставляють свої підрозділи під високоточні удари значно більш далекобійних засобів Збройних Сил України.

Це вже суїцидальний пат не тільки правобережного угруповання, а й лівобережного.

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