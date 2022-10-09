"Вторую армию мира" колбасит
Аналогично и в обороне. В настоящее время они не могут эффективно осуществлять ни то, ни другое.
О важном Не тешьте себя иллюзиями, что ключ к победе – это лично Путин
И именно сейчас они занимаются суицидальной рефлексией. Стягивают на левом берегу (Херсонщины – 24 канал) артиллерию для прикрытия инфантильных на правом берегу. Но эта история имеет по меньшей мере два парадоксальных момента.
На обоих берегах Херсона россияне попали в патовую ситуацию / Фото Lb.ua
Стоит прочесть Мир уже чувствует, что назревает нечто большое и решающее
Два контрольных выстрела
- Первый – у россиян мало БК для реализации "огневого вала" в обороне.
- Второй – стягивая артиллерию, они обнажают Запорожскую локацию и подставляют свои подразделения под высокоточные удары значительно более дальнобойных средств Вооруженных Сил Украины.
Это уже суицидальный пат не только правобережной группировки, но и левобережной.
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