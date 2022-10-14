Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что причина того, что у врага нет откуда черпать пополнение существующих потерь.

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Новоприбывшие мобилизованные либо дизертируют, либо пытаются сдаться в плен. Скорее всего, резерв россияне накапливают вблизи Мелитополя и пытаются эти резервы бросить на Запорожское направление.

– отмечает Жданов.

По его словам, оккупанты очень боятся наступления ВСУ на Запорожском направлении. А мы продолжаем контрнаступательные действия на Харьковском и Херсонском направлениях.

"Об успехах – на Херсонщине они более заметны, а на Харьковщине мы все же несколько сбавили темп", – говорит он.

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