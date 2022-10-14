Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что причина того, что у врага нет откуда черпать пополнение существующих потерь.
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Новоприбывшие мобилизованные либо дизертируют, либо пытаются сдаться в плен. Скорее всего, резерв россияне накапливают вблизи Мелитополя и пытаются эти резервы бросить на Запорожское направление.
– отмечает Жданов.
По его словам, оккупанты очень боятся наступления ВСУ на Запорожском направлении. А мы продолжаем контрнаступательные действия на Харьковском и Херсонском направлениях.
"Об успехах – на Херсонщине они более заметны, а на Харьковщине мы все же несколько сбавили темп", – говорит он.
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Коротко о недавних достижениях ВСУ на поле боя
- 14 октября Украина отмечает День защитников и защитниц Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил всех воинов с этим праздником. Он подчеркнул, что военные возвращают свое. И никто и ничего не сможет остановить украинцев на пути к победе.
- По состоянию на 14 октября Вооруженные Силы Украины уничтожили 64 300 российских оккупантов. За прошедшие сутки защитникам удалось ликвидировать около 500 захватчиков. Больше всего оккупантов уничтожили на Краматорском и Бахмутском направлениях.
- Недавно украинский зенитчик сбил 4 крылатых ракеты с помощью ПЗРК "Игла". Этот комплекс предназначен для того, чтобы уничтожать вертолеты и самолеты.