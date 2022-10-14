Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що причиною є те, що у ворога немає звідки черпати поповнення існуючих втрат.
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Новоприбулі мобілізовані або дизертують, або намагаються здатися у полон. Найімовірніше, резерв росіяни накопичують поблизу Мелітополя і намагаються ці резерви кинути на Запорізький напрямок,
– зазначає Жданов.
За його словами, окупанти дуже бояться наступу ЗСУ на Запорізькому напрямку. А ми продовжуємо контрнаступальні дії на Харківському та Херсонському напрямках.
"Щодо успіхів – на Херсонщині вони більш помітні, а на Харківщині ми все ж дещо зменшили темп", – каже він.
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Коротко про нещодавні здобутки на полі бою у ЗСУ
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