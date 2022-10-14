Ми витримали потужний ворожий удар та показали, що означає бути українцем. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував нашим військовим за службу та привітав з Днем захисників і захисниць.

До речі В Україні знищили ще пів тисячі окупантів: втрати ворога станом на 14 жовтня

"Сміливість боротися за свободу"

Залужний зазначив, що наші воїни навіть у жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів тримаються за кожен клаптик рідної землі. Ми розвінчали міф про непереможність путінської армії. Також головнокомандувач оприлюднив відео, як український народ протистоїть ворогу вже 233 день від повномасштабного вторгнення.

А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас. Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед. Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас. Разом до Перемоги,

– підкреслили українські військові.

Про незламність та боротьбу українців: дивіться відео

Долучилися до привітань і в СБУ. Зазначили: "Разом ми – монолітна і незламна сила. Саме тому наш ворог воює не з армією, а з усім українським народом".

Українці довели всьому світові, що стати захисником може кожен. Ба більше, аби боронити Батьківщину, не обов'язково треба стояти зі зброєю. Головне – з любов’ю до рідної землі, яка дала нам життя, свободу вибору і можливість бути вільними.

Бійці на фронті, медики у шпиталях, волонтери у постійних зборах і пошуках – кожен, не роздумуючи, щодня робить свій внесок у перемогу,

– підкреслили в СБУ.

Важливо Сьогодні Росія може завдати ударів по обласних центрах, зокрема важливих об'єктах, – військові

Привітання МВС з Днем захисників та захисниць України: дивіться відео

24 канал долучився до привітань наших захисників та захисниць. Дякуємо, що невпинного відбиваєте атаки Росії та відвойовуєте кожен клаптик нашої землі. Слава нашим Героям! Вічна пам'ять загиблим!

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