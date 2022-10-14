Мы выдержали мощный вражеский удар и показали, что значит быть украинцем. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил наших военных за службу и поздравил с Днем защитников и защитниц.
Кстати В Украине уничтожили еще пол тысячи оккупантов: потери врага по состоянию на 14 октября
"Смелость бороться за свободу"
Залужный отметил, что наши воины даже в жестоких боях, под стальным дождем российских снарядов держатся за каждый клочок родной земли. Мы развенчали миф о непобедимости путинской армии. Также главнокомандующий обнародовал видео, как украинский народ противостоит врагу уже 233 дня от полномасштабного вторжения.
А теперь мы возвращаем свое. Никто и ничто не остановит нас. Мы выбрали путь воинов и идем вперед. Весь мир восторженно и с надеждой смотрит на нас. Итого к Победе,
– подчеркнули украинские военные.
О несокрушимости и борьбе украинцев: смотрите видео
Присоединились к поздравлениям и в СБУ. Отметили: "Вместе мы – монолитная и несокрушимая сила. Именно поэтому наш враг воюет не с армией, а со всем украинским народом".
Украинцы доказали всему миру, что стать защитником может каждый. Более того, чтобы защищать Родину, не обязательно нужно стоять с оружием. Главное – с любовью к родной земле, которая дала нам жизнь, свободу выбора и возможность быть свободными.
Бойцы на фронте, медики в госпиталях, волонтеры в постоянных собраниях и поисках – каждый, не раздумывая, каждый день вносит свой вклад в победу,
– подчеркнули в СБУ.
Важно Сегодня Россия может нанести удары по областным центрам, в частности важным объектам, – военные
Поздравление МВД с Днем защитников и защитниц Украины: смотрите видео
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