Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, це цілком нормальний процес. Не можна нескінченно йти в наступ – військовим теж потрібен відпочинок та перегрупування сил.
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Як наголошує Черник, лінія фронту дещо змінилася. Відповідно потрібно підтягнути певні ресурси та доповнити логістику.
Будь-які воєнні операції організовують люди. Ми також не зроблені із заліза. Нам теж потрібен перепочинок, перегрупування сил та переосмислення стратегічної лінії загального розмежування. Не можна нескінченно наступати,
– наголошує Черник.
Звісно, можна навести приклад тотального наступу Радянського Союзу у Другій світовій війні після Сталінградської битви. Але тут одразу варто згадати, якою ціною все відбувалося. Під час наступу загинула величезна кількість людей. Україна не може так ставитися до власних військових – їх потрібно берегти.
Ще одна причина – не менш важлива. Хоч ворог інколи приймає безглузді рішення, але він також вчиться.
Попри блискучу Харківську, Лиманську та Ямпільську операції, противник також переосмислює все та вчиться. Як би ми не сміялися з їхніх безглуздих рішень, все-таки певний процес переосмислення фронту в них є. І вони намагаються протидіяти. А за загальною чисельністю їх більше,
– зазначив Черник.
Тому не потрібно недооцінювати противника. Вони вже наганяють на фронт "чмобіків", яких все одно потрібно буде "перемолоти".
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