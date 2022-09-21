Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, в росіян ще величезні ресурси, але це переважно старий радянський металобрухт. Однак він все одно може бути небезпечним.

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В росії на консервації 13 тисяч різної бронетехніки

Звісно, тут вже не йдеться про якісну техніку. Якісні танки Т-72, Т-80, Т-90 поступово закінчуються. Тепер в окупантів може прийти час Т-62 із гарматою 115 міліметрів, Т-55 із 100-міліметровою гарматою та навіть Т-34 із гарматою 76-міліметрів. Зі зброї – можливо, загарбники й отримають по автомату Калашникова та кілька ріжків з двома гранатами. Але будуть одягнуті у старі "кирзаки".

Це дійсно брухт, який ми із допомогою ручних протитанкових ракетних комплексів, не обов'язково таких дорогих як Javelin чи NLAW, будемо палити. Дякуємо союзникам – вони наситили нас величезною кількістю ручних ПТРК,

– зазначив Черник.

Те, що танк проживе на полі бою близько 15 хвилин – для кремлівських еліт цілком нормально. Утім, це все одно зброя, яка здатна відстріляти десятки снарядів на 2,5 кілометри і приносити смерть.

Тому Черник закликає не недооцінювати ворога. У них величезна кількість "зомбі", яка хоче занурити Україну в темряву. До таких викликів потрібно серйозно готуватися, адже окупанти буквально хочуть знищити українців.

Дивіться, що говорять на російських майданчиках – Україну треба занурити в темряву. "Зомбі" в них доволі багато. Краще дещо переоцінити сили і розробити "запобіжники", ніж впасти у смертельну ілюзію насмішкуватості над противником,

– наголосив Черник.

Черник про майбутні 300 тисяч мобілізованих резервістів в росії: дивіться відео

Нагадаємо, росія оголосила часткову мобілізацію. Вони збираються набрати 300 тисяч "гарматного м'яса" серед резервістів. Основна частина призовників буде із центральних та західних регіонів росії. Цікаво, що після оголошення часткової мобілізації у багатьох росіян почалася паніка.