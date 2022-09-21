Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, у россиян еще огромные ресурсы, но это преимущественно старый советский металлолом. Однако он все равно может быть опасен.

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В россии на консервации 13 тысяч разной бронетехники

Конечно, здесь уже речь не идет о качественной технике. Качественные танки Т-72, Т-80, Т-90 постепенно заканчиваются. Теперь у оккупантов может прийти время Т-62 с пушкой 115 миллиметров, Т-55 с 100-миллиметровой пушкой и даже Т-34 с пушкой 76-миллиметров. Из оружия – возможно, захватчики получат по автомату Калашникова и несколько рожков с двумя гранатами. Но будут одеты в старые "кирзаки".

Это действительно лом, который мы с помощью ручных противотанковых ракетных комплексов, необязательно таких дорогих, как Javelin или NLAW, будем жечь. Спасибо союзникам – они насытили нас огромным количеством ручных ПТРК,

– отметил Черник.

То, что танк проживет на поле боя около 15 минут – для кремлевских элит вполне нормально. Впрочем, это все равно оружие, способное отстрелять десятки снарядов на 2,5 километра и принести смерть.

Поэтому Черник призывает не недооценивать врага. У них огромное количество "зомби", которіе хотят погрузить Украину в темноту. К таким вызовам нужно серьезно готовиться, ведь оккупанты буквально хотят уничтожить украинцев.

Смотрите, что говорят на российских площадках – Украину нужно погрузить в темноту. "Зомби" у них достаточно много. Лучше немного переоценить силы и разработать "предохранители", чем впасть в смертельную иллюзию насмешек над противником,

– подчеркнул Черник.

Черник о будущих 300 тысячах мобилизованных резервистах в россии: смотрите видео

Напомним, россия объявила частичную мобилизацию. Они собираются набрать 300 тысяч "пушечного мяса" среди резервистов. Основная часть призывников будет из центральных и западных регионов россии. Интересно, что после оглашения частичной мобилизации у многих россиян началась паника.